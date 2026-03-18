Amar a un artista; la memoria de Gertrudis que mantiene viva la obra de Saemisch

Contar la historia de quién amó y su trabajo, es la forma en la que Gertrudis Zenzes salvaguarda el arte del pintor alemán Ernst Saemisch, quien fue su esposo durante 20 años y quien ahora trasciende a través de la muestra “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch” una exposición que reúne más de 200 obras y que será inaugurada el próximo 19 de marzo en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

En las instalaciones del MUSA, la voz de Zenzes sonaba débil pero segura, quien dijo estar nerviosa de permanecer al frente de una sala llena de rostros jóvenes atentos a cada palabra de ella, que les permitieran conocer quién fue el pintor o en su defecto su historia de amor.

"También recordarnos que muchas veces los artistas son impulsados y son acompañados por grandes personas (...) porque el amor es el motor que mueve a un artista para producir y para que años después de su fallecimiento estemos en uno de los museos más importantes de Jalisco a punto de presentar una exposición" mencionó el el director del MUSA, Moisés Schiaffino, quien guión la charla "Ernst en la memoria de Gertrudis.

Gertrudis quien en toda la conferencia se mostró alegre, compartió cómo conoció a Saemisch, y como si se tratase de una película; ahí estaba él, Ernst, al fondo de un pasillo en una reinauguración de un teatro muy famoso de Alemania, ella lo vio porque estaba buscando a su maestra y se subió a una plataforma elevada, desde allí, vio al pintor parado en una esquina y sintió un fuerte impacto, poco después, su maestra apareció del brazo de Ernest, y así fue como se los presentaron.

Después de la obra de teatro, Gertrudis los invitó a su departamento, donde conversaron hasta la mañana siguiente.

"Terminó nuestra plática a las siete de la mañana con preparar el desayuno, una agilidad increíble con los dos, pero principalmente con él", mencionó Zenzes.

El arte de Ernst, una forma de reconciliarse con su tiempo

Saemisch no solo fue pintor, fue también un sobreviviente de las dos guerras mundiales, suceso que se ve plasmado en sus pinturas y que lo llevó a tomar diversas decisiones que marcaron el rumbo de su vida.

Por ello Gertrudis ve en su obra que la pintura pasó de ser una representación de lo que uno ve, a expresar lo que está detrás o lo que el pintor siente, esto llevó a su esposo a mostrar un arte más abstracto y expresionista, que busca transmitir las "desgracias y las gracias de las cosas" al espectador.

Cabe destacar que Ernst Saemisch nació en Alemania en 1902, los momentos de su vida, las ciudades que habitó y los contextos sociales en los que vivió están profundamente plasmados en su obra, a través de colores, paisajes naturales y pinturas que invitan a la reflexión; finalmente el pintor falleció en 1984.

Uno de los momentos más especiales de la noche, llegó cuando apareció el diseñador de producción y ganador del Oscar por su trabajo en “El laberinto del fauno”, Eugenio Caballero, quien está a cargo de la curaduría de la exposición "La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch”, quién durante casi toda la charla participó como otro espectador más, para después romper con este papel.

"La verdad estamos felices de poder abrir está exposición, para mí no hay nada más gozoso que tener a Gertrudis aquí, para mí el MUSA es como mi casa, aquí hice una exposición, aquí, hace siete años que se llamó "En casa con mis monstruos" y la verdad es que siempre he sentido este lugar como mi casa, y para mí la idea de conjuntar estas tres maravillas: es estar en el MUSA en Guadalajara, la obra de Ernst, y la posibilidad que me dio la familia Saemisch de poder poner mi granito de arena en esto y tener aquí a Gertrudis junto con Moi es un gusto enorme", mencionó Eugenio Cabellero con una evidente emoción.

Finalmente la conferencia terminó entre la nostalgia de los recuerdos y la emoción de poder ver el trabajo del artista y de las personas que hicieron realidad la exposición: “La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch”, la cual llegará al MUSA tras ser planeada por primera vez en 2019; ahora estará abierta al público del 20 de marzo hasta el 23 de agosto de este 2026.

MF