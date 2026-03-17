Este miércoles 18 de marzo, en punto de las 18:30 horas, la Librería Carlos Fuentes inaugurará la exposición el tiempo—la espera de Alicia Ceballos.

Las obras reunidas, entre las que se encuentran lienzos de gran formato, papeles de pequeño formato, libros de artista, papeles de diferentes tamaños, libros que Alicia Ceballos ha ilustrado y libros que ha leído a lo largo de su carrera artística, abordan la percepción del tiempo desde la memoria, la ausencia y la transformación.

Las creaciones de Alicia Ceballos se caracterizan por abordar una exploración de texturas, sombras y gestos sutiles. En este caso, la invitación a la reflexión es sobre la espera como un estado de resistencia y contemplación, un umbral entre lo que fue y lo que está por venir.

Alicia Ceballos (Ciudad de México, 1961) es una artista visual con una trayectoria sólida y constante en la escena artística mexicana. Con formación en Arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y una licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, su obra ha sido expuesta regularmente desde 1983 en museos y galerías de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Guanajuato y Zacatecas.

Su trabajo ha formado parte de exposiciones en espacios emblemáticos como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo del Arzobispado, el Museo Cabañas, el Museo de Monterrey y el Museo Manuel Felguérez, entre otros. Ha sido reconocida en múltiples ediciones de la Bienal de Monterrey y ha sido seleccionada en certámenes como la Bienal Olga Acosta y el Premio Omnilife. Su obra es parte de colecciones permanentes, como la del Museo de Monterrey.

A escala internacional, ha expuesto en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Houston y Washington D.C., así como en Europa en Hamburgo, Graz, Viena, Cambridge, Praga y Bucarest. Su trabajo ha dialogado con la literatura a través de portadas de libros de autores como José Emilio Pacheco, Jorge Esquinca y Minerva Margarita Villarreal, y ha sido publicado en revistas como Tierra Adentro, Pauta, Luvina y Arte y Diseño.

Datos

Miércoles 18 de marzo

18:30 horas

Galería de la Librería Carlos Fuentes

Avenida Periférico Manuel Gómez Morin 1695

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OB