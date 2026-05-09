Comidas mexicanas que nos devuelven al abrazo de mamá en el Día de las Madres

El Día de las Madres es mucho más que una fecha en el calendario; es una celebración profunda de nuestras raíces, nuestra crianza y, por supuesto, nuestra vasta gastronomía. En México, la figura materna está intrínsecamente ligada a la cocina, ese espacio sagrado donde los ingredientes se transforman en abrazos comestibles que reconfortan el alma.Cada 10 de mayo, las familias de todo el país se reúnen para honrar a quienes nos dieron la vida. Pero, ¿qué sería de esta festividad sin los sabores que nos transportan directamente a la niñez? La comida casera es el vehículo perfecto para viajar en el tiempo y revivir los momentos más felices de nuestra historia personal.De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, nuestros recuerdos más preciados suelen estar entrelazados con los aromas que emanan de las ollas de mamá. Estos platillos no solo representan el sabor inconfundible del hogar, sino también el arduo trabajo del campo mexicano, un esfuerzo que se ha transmitido de generación en generación para llevar alimento a nuestras mesas.La memoria olfativa y gustativa es sumamente poderosa. Un simple puede desencadenar una avalancha de recuerdos imborrables. Cuando mamá cocinaba, no solo preparaba alimentos para nutrir el cuerpo, sino que tejía historias y tradiciones que hoy forman parte de nuestra identidad.Es en estas recetas tradicionales donde encontramos el verdadero significado del cuidado y la dedicación. Desde la paciencia infinita para dorar los fideos hasta el esmero en la selección de los vegetales más frescos en el tianguis, cada paso en la cocina es una demostración de afecto que trasciende las palabras y se instala en el corazón.Existen preparaciones que son básicos en cualquier hogar mexicano. Aquí repasamos aquellos platillos que, sin importar el paso de los años o las nuevas tendencias culinarias, siguen siendo los reyes absolutos de la mesa familiar y nos recuerdan a mamá:Ningún menú nostálgico estaría completo sin el postre tradicional. El arroz con leche, cremoso, dulce y espolvoreado generosamente con canela, es el cierre con broche de oro que nos recuerda las largas tardes de sobremesa en familia, llenas de risas y anécdotas.Celebrar a mamá también significa mantener vivas sus recetas y atreverse a replicarlas. Al cocinar estos platillos, no solo la honramos a ella, sino a todas las mujeres que han preservado celosamente la inmensa riqueza gastronómica de nuestro país a lo largo de los siglos.Este Día de las Madres, regálale a mamá un viaje al pasado a través del paladar. Sirve ese caldo humeante, prepara esas tostadas crujientes y recuérdale que su amor, al igual que su sazón, vivirá por siempre en tu memoria y en tu mesa.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF