La pasión futbolera como reflejo social y político encontró un nuevo lenguaje en “Lumbral de una pasión”, exposición del artista visual Rogelio Manzo, inaugurada ayer en la Sala Giroleta del Museo Palacio de Gobierno de Jalisco como parte de las actividades del Festival Cultural de Mayo.

El creador y el curador Alfredo Huerta apostaron por una narrativa simbólica donde la identidad, la migración y las desigualdades sociales dialogan con la euforia que despierta el próximo Mundial.

“Como el Festival de Mayo coincide casi con el Mundial, decidimos hacer algo interpretativo también. Hicimos una especie de híbrido entre mi trabajo típico y piezas más orientadas a esta práctica del deporte”, explicó Manzo en entrevista con EL INFORMADOR.

La exposición reúne alrededor de una docena de piezas e instalaciones construidas con materiales diversos como hilos de algodón, cristales, vidrio, sedas, óleo, piedras, resina y gemas. El resultado es una propuesta que mezcla retrato, escultura e intervención espacial para construir un recorrido que se mueve entre lo íntimo y lo colectivo.

“La manera en que Alfredo Huerta y yo tratamos el tema fue no hacerlo tan literal hacia la práctica del futbol, sino abordar otros conceptos dentro de este tema. Estamos tratando la inmigración, la conciencia social, la disparidad entre sociedades y países, incluso el abuso entre naciones, pero de una forma discreta”, señaló el artista.

Entre las obras destaca una instalación que funciona como alegoría de los tres países anfitriones del Mundial de futbol: México, Estados Unidos y Canadá. A través de ella, Manzo plantea una lectura sobre las tensiones sociales y políticas que existen entre las tres naciones. “Cuento una historia sobre la disparidad social que hay entre Estados Unidos, México y Canadá”, comentó.

La muestra también dialoga con el propio recinto que la alberga. Las piezas conviven con el peso histórico y artístico del Palacio de Gobierno, donde se encuentran los murales de José Clemente Orozco, uno de los referentes más importantes del muralismo mexicano.

Durante la inauguración, el director del festival, Sergio Alejandro Matos, destacó el reto museográfico que implicó intervenir el espacio sin romper con la fuerza visual del recinto histórico.

“Era una gran responsabilidad por la importancia de este edificio histórico donde se teje la historia del Estado. Y qué decir, Rogelio, que estás en compañía del gran Clemente Orozco aquí a unos metros”, expresó.

Matos subrayó además el trabajo detrás de la instalación central realizada con miles de hilos colocados manualmente durante jornadas extensas.

“Si ustedes ven el movimiento que tiene Orozco y ven el movimiento que tiene esto, hay una combinación museográfica que va de la mano con lo actual y con lo que se teje ahora con el Mundial. Creo que es una feliz curaduría”.

Por su parte, Alfredo Huerta resaltó la importancia de que plataformas culturales como el Festival Cultural de Mayo continúen generando comunidad en Guadalajara.

“Es súper importante generar comunidad a través del arte y la cultura. Qué mejor que tengamos festivales y plataformas como estas en la ciudad que permiten crear esa comunidad. El legado de las nuevas generaciones es seguir manteniendo este festival vigente”.

Para Manzo, la invitación representa además una continuidad en su relación con el festival, que por tercer año consecutivo lo integra a su programación de artes visuales.

“Estoy contentísimo. Esta exhibición habla principalmente de lo que me gusta hacer, de lo que me interesa. Estoy contando una historia basada conceptualmente en el juego del futbol, pero expresando también otras ideas”, dijo.

El título de la exposición surgió tras conversaciones entre el artista y el curador. La palabra “Lumbral”, explicó Manzo, proviene de una antigua variante de “umbral” y fue elegida para transmitir la intensidad emocional que rodea al futbol en México.

“Lumbral de una pasión” presenta 12 piezas creadas con hilos de algodón, cristales, vidrio, sedas, óleo, piedras, resina y gemas. EL INFORMADOR/ J. Acosta

“Queríamos hablar sobre la pasión que siente el mexicano. Es apenas un asomo a la pasión, al sentir humano. En este caso específico, la pasión por el futbol”, relató.

La exposición abrió oficialmente en el marco del Festival Cultural de Mayo, aunque permanecerá más tiempo en exhibición para coincidir con el ambiente mundialista que vivirá la ciudad en las próximas semanas.

“Tengo 20 años practicando artes visuales y siempre me interesan temas existenciales, científicos, políticos y geopolíticos. Voy mezclando conceptos dependiendo de la exhibición y de lo que quiero contar”, añadió el artista.

Durante la inauguración, José Luis Coronado Vázquez, director del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), reconoció la capacidad del creador para reinventar constantemente su lenguaje visual.

“Cuando un creador encuentra una fórmula que funciona suele repetirla, pero ahí se pierde la parte creativa. Gracias por seguir explorando, experimentando y arriesgando”.

Actualmente el Palacio de Gobierno mantiene trabajos de restauración, por lo que el acceso temporal al recinto será por la calle Morelos. Sin embargo, las autoridades reiteraron que el museo continúa abierto al público con visitas guiadas y actividades permanentes además de esta exposición.

CT