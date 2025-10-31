Educare realiza festival artístico por Día de Muertos

Para conmemorar las tradiciones mexicanas la institución educativa Educare realizó el festival artístico Merequetengue para conmemorar el Día de Muertos.

El evento incluyó obras, representaciones de danza, teatro, música y exposiciones plásticas creadas por los propios alumnos.

Te recomendamos: Marta Arizmendi rinde el primer informe de labores del Congreso de Jalisco

El evento realizado en las instalaciones de la institución reunió a cientos de alumnos, padres de familia, docentes y egresados en un recorrido cultural inspirado en las tradiciones del Día de Muertos, donde la comunidad educativa se convirtió en protagonista de un espectáculo que integró arte, identidad y memoria.

Entre las piezas destacaron un jardín de alebrijes, tapetes de neón, esculturas de catrinas y cráneos, y una zona de altares temáticos dedicados a personajes emblemáticos de la cultura mexicana.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación del altar en honor a Jorge Vergara fundador de Educare y quien falleció en el 2019.

Otro altar que llamó la atención fue el de Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en llamas, donde se exhibieron manuscritos, libros y objetos personales del escritor, incluyendo su escritorio original, facilitados por familiares del autor.

Martha Castilla, coordinadora de Artes de Educare, explicó que Merequetengue es una fiesta que combina música, teatro, danza y otras expresiones artísticas.

"Merequetengue no solo celebra nuestras tradiciones, sino también la capacidad de los alumnos de expresarse y crear. El arte aquí es un medio de reflexión, identidad y aprendizaje. A través de la música, la danza o la pintura, los jóvenes canalizan su creatividad y fortalecen su desarrollo emocional y cognitivo", expresó.

La maestra destacó que el evento involucró la participación activa de toda la comunidad escolar —desde primaria hasta preparatoria— y de los profesores, muchos de los cuales son artistas activos en diferentes disciplinas.

"En Educare, el arte no es un complemento, es una parte esencial del aprendizaje. Nos permite conectar con lo que somos como personas y como país. Este festival es una muestra de ello", añadió Castilla.

El escenario natural del colegio potenció la atmósfera mágica del evento. Desde hace nueve años, el campus de Educare es considerado una reserva ecológica, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

ESPECIAL

Lee también: Entregan Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026

El director de Educare, Benjamín Godínez destacó la relevancia que el arte tiene dentro del modelo educativo de la institución y la manera en que este se integra al aprendizaje diario.

"En Educare todos los maestros no solo tienen formación en alguna disciplina artística, sino que son artistas activos: teatro, danza, música y artes plásticas. Esto permite que los alumnos tengan una cercanía viva con las artes y que el aprendizaje sea transversal, integrando creatividad con otras asignaturas para su desarrollo integral. Contamos con ocho maestros de arte más la dirección de la maestra Marta Castilla para 650 alumnos, lo que demuestra la importancia que damos al arte dentro de nuestra pedagogía", explicó Benjamín Godínez, director de Educare.

Con Merequetengue, Educare reafirma su misión de formar mentes libres, creativas y conscientes, que comprendan la importancia de su entorno y el poder del arte como herramienta para transformar el mundo.

NA