El Día de Muertos 2025 representa una de las tradiciones más significativas de México. Es una fecha dedicada a honrar la memoria y el legado de quienes ya no forman parte del mundo terrenal.

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos 2025, se pueden ver en cada rincón las ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto o diferentes platillos de temporada.

El ingenio mexicano no se queda atrás, ya que hay una actividad en especial que requiere creatividad, paciencia y rimas: las calaveritas literarias.

¿Cuál es el origen de las calaveras literarias, tradicionales del Día de Muertos?

Las calaveras literarias son epitafios satíricos, textos breves y llenos de humor que se elaboran con ingenio e ironía. Estas composiciones cortas narran la muerte de forma divertida o sorpresiva.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las fechas de origen de las calaveras literarias son poco precisas, sin embargo, se le da el mérito al franciscano Fray Joaquín Bolaños por su obra "La portentosa vida de la muerte", publicado en el año de 1792.

No obstante, durante sus primeros años fueron reprimidas por la mención de algo tan polémico como la muerte. Durante finales del siglo XIX fueron publicadas en periódicos como una forma de burla a las altas clases sociales.

Fue cuando el famoso grabador José Guadalupe Posada agregó ilustraciones a algunas, una de ellas dio origen a la icónica "Catrina", aquella calavera elegante con un sombrero de pluma, la cual dejó una huella en la historia de las calaveras literarias.

ESPECIAL / CANVA

Día de Muertos, Patrimonio de la Humanidad

De acuerdo con un artículo del Gobierno de México, en 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró esta fecha como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La importancia y significado de estas fechas son reconocidos como una celebración, la cual refuerza el estatuto cultural y social de diferentes comunidades a lo largo del país.

