El Conjunto Santander recibirá "Ser mujer, un viaje extraordinario"

Los próximos 14 y 15 de noviembre, el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara abrirá sus puertas a "Ser mujer, un viaje extraordinario", un evento creado por la emprendedora y conferencista Ivonne Díaz de Sandi, fundadora del proyecto ENÚ (de vuelta a ti). La cita promete ser una experiencia inmersiva que combina arte, reflexión y bienestar, con el objetivo de acompañar a las mujeres en un proceso de transformación personal y reconexión con su esencia.

Durante dos días de actividades, las asistentes podrán disfrutar de más de 30 experiencias entre conferencias magistrales, talleres de movimiento somático, meditación, respiración consciente, escritura terapéutica y puestas en escena. Habrá también performances musicales, rituales y dinámicas artísticas que permitirán integrar lo aprendido no solo desde la mente, sino también desde el cuerpo y la emoción. La jornada se extenderá de 9 de la mañana a 9 de la noche, y reunirá a speakers internacionales, artistas y talleristas que acompañarán este viaje colectivo hacia el autoconocimiento.

"Volver a ti misma es el viaje más extraordinario": Ivonne Díaz de Sandi

La historia detrás de ENÚ y de este evento nace, en palabras de Ivonne Díaz de Sandi, su fundadora, "desde la experiencia de vida que tengo". Ivonne relata que desde muy joven se abrió camino en el mundo del emprendimiento: "Desde los 15 años empecé a caminar por este viaje y ahí me fui encontrando con una realidad que no era consciente: cómo, al abrirnos camino en un mundo hecho por hombres, enfrentábamos tantos retos las mujeres".

Durante 33 años construyó una empresa en la industria de la moda, con tiendas en las plazas más importantes del país. "Me encantaba crear cosas en donde la mujer se sintiera bella con lo que yo diseñaba", recuerda. Sin embargo, un punto de quiebre personal la llevó a mirar más allá del éxito material. "Me di cuenta de que necesitaba conocerme, entender por qué hacía lo que hacía y cuestionarme para poder vivir una vida más placentera desde adentro. Tenía logros y metas, pero eso no me daba la paz ni la alegría que buscaba".

Fue entonces cuando decidió hacer lo que ella misma hoy llama una "vuelta en U": un regreso hacia sí misma. "Muchas cosas las hacía por lo que había escuchado o porque así se debía hacer según los estándares de belleza o el sistema. Pero no lo hacía porque yo lo eligiera", confiesa. Ese proceso de introspección dio origen a ENÚ, el movimiento que impulsa hoy, y a su deseo de acompañar a otras mujeres en la búsqueda de autenticidad y libertad interior: "El nombre ENÚ viene de dar una vuelta en U. Porque cuando vas en sentido equivocado de la vida, hacer una vuelta en U es la forma más sabia y segura de regresar hacia ti. Todo viene de dentro de nosotros: somos los creadores de nuestra vida y no las víctimas de nuestras circunstancias", explica con serenidad.

Con "Ser mujer, un viaje extraordinario", Díaz de Sandi busca consolidar en Guadalajara un espacio de crecimiento colectivo donde las asistentes puedan aprender, sanar y compartir desde la empatía y la inspiración. Más que un evento, se trata de una invitación a volver a casa: a una misma.

"Ser mujer, un viaje extraordinario": un evento de empoderamiento y reflexión

Para Díaz de Sandi, la vulnerabilidad es el punto de partida del crecimiento. "Tener caídas, errores, fracasos, eso es parte del éxito, porque te ayuda a estar presente, a aprender y a hacer las cosas distintas". Y esa filosofía se extiende no solo al ámbito profesional, sino también al hogar y la vida cotidiana: "Las mujeres llevamos sobre nosotras una enorme carga emocional y laboral: el cuidado de los hijos, de los padres, las labores domésticas. Si no nos cuestionamos cómo nos sentimos y cómo adquirir herramientas para equilibrar todo eso, terminamos reaccionando y afectando nuestro entorno".

De ahí surge la idea de "Ser mujer, un viaje extraordinario", que busca ofrecer esas herramientas mentales, emocionales y físicas. "Es un evento para que las mujeres empiecen a cuestionarse y adquieran recursos para vivir su vida desde un lugar más libre y en paz".

El encuentro, que se llevará a cabo en el Conjunto Santander, reunirá a conferencistas, artistas y talleristas de distintas disciplinas. Entre las conferencistas se encuentran Aislinn Derbez, Shulamit Graber, Paola Ambrosi, Nirdosh Kora, Nilda Chiaraviglio, entre otras. "Después de cada conferencia magistral, invitamos a las participantes a distribuirse entre salas donde habrá talleres de movimiento somático, respiración, meditación, escritura terapéutica o puestas en escena. No solo aprenderán desde la mente, sino también desde el cuerpo".

El cierre del evento será un performance con músicos, cantantes y bailarines: "Queremos que ese viaje artístico sirva como ancla para recordar todo lo vivido y continuar el proceso", detalla Ivonne. Uno de los aspectos más destacados del evento es su enfoque inclusivo y solidario: parte de los boletos adquiridos permitirá que el encuentro sea transmitido vía streaming a mujeres privadas de su libertad, quienes también participarán confeccionando las bolsas que se entregarán como kits de bienvenida. Con esta acción, el proyecto busca cerrar un "círculo de abundancia", brindando tanto herramientas emocionales como oportunidades laborales para su reintegración.

A unas semanas del encuentro, Ivonne confiesa su emoción. "Este evento lo traigo en el corazón desde hace más de seis años. La pandemia lo detuvo, pero hoy es una realidad. Para mí es una forma de agregar valor a nuestra sociedad, de servir. Creo que cuando una mujer se transforma, transforma todo su entorno". Desde esa convicción, "Ser mujer, un viaje extraordinario" se presenta como mucho más que un evento: es un espacio de comunidad, arte y sanación colectiva. "Desde esta solidaridad, mujeres apoyando a mujeres, podemos ser agentes de cambio que inspiren y aporten positivamente a sus parejas, a sus hijos y a nuestro entorno", concluye.

¿Quién es Ivonne Díaz de Sandi?

Ivonne Díaz de Sandi, creadora de ENÚ, es una empresaria mexicana con más de tres décadas de experiencia en el mundo de la moda y el emprendimiento. Tras un proceso personal de búsqueda y reinvención, fundó ENÚ como un ecosistema de desarrollo humano dedicado a impulsar el autoconocimiento, la conciencia y el bienestar integral. Es autora del libro Privilegiada por elección y ha trabajado en distintos programas de liderazgo y transformación femenina.

Por su parte, ENÚ se define como "una vuelta en U hacia ti misma": un movimiento que promueve experiencias y contenidos orientados a reconectar a las personas con su autenticidad y su propósito. Su misión es acompañar a las mujeres que deciden detenerse, mirar hacia adentro y elegir una vida más consciente y libre.

