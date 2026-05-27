Cultura UDG presentó la primera temporada de Noches de Paraninfo, un nuevo ciclo de conciertos que busca recuperar la tradición de las veladas musicales en uno de los espacios más emblemáticos de la Universidad de Guadalajara, apostando además por el talento joven y la cercanía con nuevos públicos.

La temporada se realizará durante junio y julio con la participación del Trío Hikuri, Quinteto Musaika, Camerata Juvenil de Occidente y el Cuarteto Ghela, agrupaciones locales que representan distintas búsquedas dentro de la música académica contemporánea.

Durante la rueda de prensa, Sergio Arbeláez, coordinador de Música de Cultura UDG, destacó que el proyecto nace de la necesidad de devolverle vida al Paraninfo desde las artes.

“Llevar la música nuevamente a las Noches de Paraninfo me parece maravilloso porque hace que ese lugar siga latiendo, siga latiendo para la comunidad universitaria y para la comunidad en general”, expresó.

El funcionario subrayó que el recinto es el “corazón” de la Universidad de Guadalajara y un patrimonio cultural que debe mantenerse activo y cercano a la ciudadanía. Añadió que uno de los objetivos centrales del ciclo es propiciar el diálogo entre disciplinas artísticas y conectar la música con otros espacios culturales universitarios, como el Museo de las Artes (MUSA).

“Se trata de esa relación constante entre la música y las otras artes que nunca está sola, siempre está conectada”, afirmó.

La primera edición incluye a cuatro agrupaciones locales

Arbeláez también resaltó que esta primera edición busca visibilizar a músicos locales y generar oportunidades para quienes construyen una trayectoria artística desde Guadalajara y Jalisco.

Por su parte, René Nuño, productor de Noches de Paraninfo, reconoció las dificultades que enfrentan los músicos para acceder a espacios culturales en la ciudad y consideró que la apertura del Paraninfo representa una oportunidad importante para la escena local.

“Para los músicos siempre es muy complicado encontrar estos espacios, la gestión, que nos abran la puerta. Siempre estamos picando piedra”, comentó.

Nuño detalló que la temporada iniciará el 5 de junio con el Trío Hikuri; continuará el 19 de junio con el Quinteto Musaika; el 3 de julio se presentará la Camerata Juvenil de Occidente y cerrará el 10 de julio el Cuarteto Ghela. Todos los conciertos serán a las 20:00 horas.

Este es el programa de "Noches de Paraninfo". EL INFORMADOR / A. Navarro

Además, adelantó que el proyecto pretende crecer a futuro mediante convocatorias abiertas para artistas locales.

“Buscaremos que la gente apoye a toda la comunidad musical de Guadalajara y Jalisco para poder tener una segunda temporada, una tercera temporada y así sucesivamente”, señaló.

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Las agrupaciones guiarán al público asistente respecto a las obras que se interpretarán

Uno de los elementos que marcarán la identidad del ciclo será su carácter didáctico. Las agrupaciones explicarán repertorios, compositores y protocolos de concierto para acercar la música académica a públicos jóvenes o poco familiarizados con este tipo de formatos.

Alejandro Rodríguez, integrante del Trío Hikuri, explicó que el ensamble apuesta por una experiencia más cercana con el público. “No damos por hecho las cosas. Siempre procuramos que si el público tiene dudas o preguntas, las haga”, dijo el clarinetista, quien adelantó que interpretarán obras de Händel, Bach, Mozart y Beethoven.

Rodríguez añadió que el grupo suele conversar con la audiencia durante las presentaciones para explicar detalles históricos y musicales de las piezas. “Solemos hablar mucho, explicar qué estamos tocando, quién es el compositor y por qué es importante escuchar ciertas cosas”.

La violinista Mariana Hermosillo, integrante del Cuarteto Ghela, compartió que el proyecto tomó forma definitiva en 2025, cuando sus integrantes decidieron dejar otros trabajos para dedicarse de lleno al ensamble. “Nos ha ido muy bien. Tuvimos la oportunidad de asistir a un festival y competencia en Italia y ganamos tercer lugar allá”, relató.

El cuarteto interpretará obras de Félix Mendelssohn y Antonín Dvorák, compositores que, según Hermosillo, conectan fácilmente con el público por la fuerza melódica y emocional de sus piezas.

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En tanto, Norma Rousseau, del Quinteto Musaika, destacó el enfoque femenino e internacional del ensamble conformado por músicas originarias de Portugal, Francia, Estados Unidos, Canadá y México. “Hemos notado desafortunadamente que aquí faltaba un poquito de representación femenina y sobre todo en los alientos”, señaló.

La agrupación presentará un programa integrado por compositoras de distintas partes del mundo, con obras poco interpretadas en los escenarios locales.

Por otro lado, Naim Alfaro, director de la Camerata Juvenil de Occidente, consideró que la posibilidad de tocar en el Paraninfo representa una plataforma importante para las nuevas generaciones de músicos. “Tener esta oportunidad de presentarnos en un recinto así creo que es algo verdaderamente de resaltar”, afirmó.

Sobre el reto de atraer estudiantes y públicos jóvenes a la música académica, Arbeláez reconoció que la clave estará en la comunicación y en replantear la experiencia tradicional del concierto. “Los jóvenes sí tienen inquietud sobre estas experiencias más acústicas. El reto es cómo hacemos que vivan esta experiencia colectiva en un espacio tan maravilloso como el Paraninfo”, comentó.

Trío Hikur, Quinteto Musaik, la Camerata Juvenil de Occidente y el Cuarteto Ghela serán los protagonistas de la primera edición de "Noches de Paraninfo". EL INFORMADOR / A. Navarro

Precio de los boletos para cada concierto de "Noches de Paraninfo"

La primera temporada de Noches de Paraninfo tendrá boletos con costo de 100 pesos, con tarifas especiales para estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

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