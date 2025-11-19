Los museos españoles de Antropología, creado en el siglo XIX, y el de América, cuya andadura comenzó en la década de 1940, van a renovarse con nuevos enfoques museográficos que beben de una perspectiva "decolonial, antirracista, intercultural y contemporánea" para, así, "superar" su "eurocentrismo".

Este miércoles, en rueda de prensa llevada a cabo en el Museo Nacional de Antropología, la directora general de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura de España, presentó los programas museográficos para la renovación de las exposiciones permanentes tanto de esa institución como del Museo Nacional de América, ubicado también en Madrid.

Los nuevos enfoques de ambos museos, permitirán "abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista para cuestionar y superar el eurocentrismo que se encuentran en las raíces de la formación histórica" de las dos instituciones, detallan en el Ministerio.

Renovación costará 4.4 millones de euros

La renovación del Museo de Antropología costará 4.4 millones de euros. Se estima que las obras queden terminadas en el segundo semestre de 2028; mientras que la actualización del Museo de América estará lista, también según las predicciones, en el verano de 2028 y contará con 9.2 millones de euros.

Los nuevos enfoques que se abordaran en los museos

La nueva exposición del Museo Nacional de Antropología —el primero dedicado a esta ciencia que se creó en España y que fue inaugurado en 1875—, arrancará presentando los principios de la antropología como disciplina fuertemente ligada al colonialismo en el siglo XIX, con el fin de poner en evidencia la mirada eurocéntrica que está en los orígenes del museo.

Algunos de los temas que se abordarán serán el extractivismo (la expoliación de recursos naturales), el esclavismo, los sistemas de dominación basados en la evangelización, así como la generación del conocimiento científico, enumera el Ministerio.

"¿Cómo podemos? Habitar el mundo", será la segunda parte de la exposición, que permitirá acercarse a conceptos como la sostenibilidad, la identidad o las migraciones.

Por último, "¿Cómo proponemos? Remediar el presente: laboratorios de imaginación social" ofrecerá un espacio en el que distintas comunidades y colectivos puedan abordar problemáticas comunes, como la emergencia climática, y ofrecer su propio relato sobre la historia y el significado de los objetos.

Museo de América tendrá cuatro secciones

En cuanto al Museo de América, inaugurado durante la dictadura de Francisco Franco, el Ministerio de Cultura explica que en la renovación que se llevó a cabo en la década de 1990 se dejaron de lado cuestiones clave como la perspectiva de género, o el impacto de la trata de personas esclavizadas.

El nuevo programa tendrá cuatro secciones, empezando por "Imaginarios", que explora cómo la realidad americana se construyó inicialmente con los gabinetes de coleccionistas europeos; y siguiendo con "Personas y seres", una reflexiona sobre la construcción de la mirada colonial sobre los habitantes de América.

Se presentará, a continuación, "Dominaciones y resistencias", para resaltar el papel indígena y de las personas invisibilizadas en los conflictos armados, las conquistas y las independencias. La exposición culminará con "Cosmovisiones y saberes", que prestará especial atención a los pueblos originarios y se focalizará en el futuro de América, invitando a la reflexión.

A esas secciones se sumarán otros espacios abiertos al debate y la reflexión, en algunos casos centrados específicamente en proyectos antirracistas y, en otros, abierto a charlas, conferencias y debates para profundizar en los conocimientos indígenas.

