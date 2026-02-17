Cuaresma 2026: ¿Está prohibido comer carne el Martes de Carnaval?

Con la llegada de la Cuaresma 2026, muchas personas se cuestionan si existe alguna prohibición para consumir carne durante el Martes de Carnaval, también conocido como "Mardi Gras". Sobre eso, se debe saber que no está prohibido comer carne, ya que todavía no inicia el periodo oficial de abstinencia establecido por la Iglesia Católica.

El término "carnaval", de hecho, lo explica. Se dice que la palabra proviene, según diversas interpretaciones, del latín tardío "carne levare", que significa "quitar la carne", o de "carne vale", entendido como "adiós a la carne". Ambas expresiones hacen referencia a la llegada del ayuno cuaresmal. Por eso, el martes de carnaval representa, precisamente, el último día previo al inicio de la penitencia.

El carnaval se celebra al final del periodo cristiano anterior a la cuaresma e incluye el Domingo, el Lunes y el Martes. Según las tradiciones, estas fechas están asociadas con festividades públicas, desfiles, disfraces y celebraciones en las que muchas personas consumen alimentos que después evitarán durante la Cuaresma.

¿Cuándo inicia la abstinencia de carne en 2026?

La Cuaresma 2026 comienza mañana 18 de febrero con la imposición del Miércoles de Ceniza, y termina el Jueves Santo, el 2 de abril. De acuerdo con ACI Prensa, este es un tiempo litúrgico de preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Los días en los que sí es obligatoria la abstinencia de carne en 2026 son:

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Además, la Iglesia establece abstinencia todos los viernes de Cuaresma, que en 2026 corresponden a:

20 y 27 de febrero

6, 13, 20 y 27 de marzo

El Jueves Santo (2 de abril de 2026) no es considerado, de forma general, día obligatorio de abstinencia, salvo las creencias de cada persona.

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

Según el Código de Derecho Canónico, citado por ACI Prensa, todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma son días penitenciales. La abstinencia busca recordar los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto y fomentar la reflexión, la oración y la conversión.

OF