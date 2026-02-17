En tiempos donde la oferta cultural suele fragmentarse entre nichos y públicos específicos, el ciclo “Encuentros Sonoros” apuesta por algo más elemental: la música como espacio de reunión. Durante cuatro miércoles consecutivos, el escenario del Teatro Alarife Martín Casillas recibirá a las agrupaciones institucionales de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en una programación que transita de la tradición popular al repertorio coral y romántico.

La iniciativa propone funciones semanales gratuitas a las 19:00 horas del 18 de febrero al 11 de marzo en Guadalajara.

El programa abre con la Orquesta Típica de Jalisco, dirigida por René Nuño Guzmán, cuya presentación propone un recorrido por el repertorio tradicional mexicano, reafirmando el papel de la música popular como archivo vivo de identidad.

Una semana después se presentará la Banda del Estado de Jalisco, bajo la batuta de Germán Gutiérrez Manzo, ensamble que ha consolidado su trayectoria en la difusión del repertorio sinfónico para banda y en la formación de públicos.

El turno del Coro del Estado de Jalisco llegará el 4 de marzo, dirigido por Mauricio Ortega Flores, con un programa que articula obras del repertorio coral clásico y contemporáneo, explorando las posibilidades expresivas de la voz colectiva.

La temporada cerrará con la Rondalla Voces del Alma de Jalisco, dirigida por José Uriel Brambila Ruiz, cuya propuesta se centra en la música romántica y popular, género que mantiene una fuerte presencia en la memoria afectiva del público.

Asiste

Teatro Alarife Martín Casillas, en Alcalde 1351, Colonia Miraflores. Entrada: gratuita con boleto, disponible en taquilla.

