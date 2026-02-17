La ciudad de Barcelona reconocerá mañana miércoles 18 de febrero a Marisol Schulz Manaut con la Medalla de Oro al Mérito Cultural, una distinción que celebra su destacada trayectoria profesional y su influencia en el ámbito del libro, la edición y la promoción cultural. La directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) será homenajeada en el histórico Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, en una ceremonia que reunirá a autoridades culturales, representantes del sector editorial y delegados de la Universidad de Guadalajara.

La Medalla de Oro al Mérito Cultural distingue a figuras cuya labor ha contribuido de manera significativa al desarrollo cultural y literario de la capital catalana. En el caso de Schulz, el reconocimiento destaca su papel como una de las voces más influyentes en la promoción de la lectura y en la consolidación de puentes entre los ecosistemas editoriales de Europa y América Latina.

El anuncio del galardón se realizó durante la edición 2025 de la FIL Guadalajara, en un acto que el alcalde de la ciudad catalana, Jaume Collboni, describió como “urgente y especial”. El funcionario subrayó que la trayectoria personal y familiar de Schulz explica su estrecha relación con Cataluña, así como su compromiso con la vida cultural barcelonesa.

En el mismo acto, el concejal de Cultura e Industrias Creativas de la ciudad, Xavier Marcé, señaló que el reconocimiento adquiere un significado particular al ser otorgado directamente por la ciudad, como muestra de gratitud por la labor de la editora en favor del liderazgo literario de Barcelona en el panorama internacional. Por su parte, Pau González, concejal del grupo municipal Barcelona en Comú, destacó el papel de Schulz en la promoción global de la lectura y recordó la participación de la ciudad catalana como Invitada de Honor en la FIL.

Más allá de su relevancia institucional, el reconocimiento subraya una historia de vínculos culturales y afectivos. Schulz ha señalado en diversas ocasiones que Barcelona ha sido decisiva en su formación intelectual y en su vida lectora. Durante el anuncio oficial, la directora expresó su agradecimiento y destacó el papel histórico de la ciudad como un puente entre la literatura latinoamericana y el mundo.

“Existe una liga indiscutible entre Barcelona y la literatura de América Latina”, afirmó, al evocar el peso simbólico que la ciudad tiene en su biografía personal y en la historia cultural de México y de la región. También recordó los lazos familiares que la unen a la ciudad, marcados por el exilio y la acogida que Barcelona brindó a su familia, experiencia que definió su relación emocional con la capital catalana.

Schulz dirige también la Feria del Libro en Español y Festival Literario LéaLA en Los Ángeles, desde donde ha impulsado el alcance global del libro en español y ha fortalecido el diálogo entre distintas tradiciones literarias. Bajo su liderazgo, la FIL Guadalajara se ha consolidado como el mayor encuentro editorial en lengua española y como un espacio clave para la circulación de ideas y la reflexión cultural contemporánea.

La directora ha destacado igualmente el papel de Barcelona como ciudad de acogida y renovación cultural, evocando referentes que forman parte de su imaginario personal: la tradición musical de Joan Manuel Serrat y el espíritu de la Nova Cançó, así como la influencia de Carmen Balcells, figura decisiva en la proyección internacional de la literatura latinoamericana.

La entrega de la medalla reafirma, en ese sentido, un diálogo histórico entre Barcelona y América Latina, sostenido por el intercambio editorial, la circulación de autores y el impulso de proyectos culturales compartidos. Para Schulz, el reconocimiento simboliza tanto una distinción personal como un compromiso renovado con la promoción de la lectura y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico.

Así, la ceremonia de mañana no solo celebra la trayectoria de una gestora cultural, sino que pone de relieve la persistencia de un espacio común donde el libro y la cultura continúan siendo territorios de encuentro.

CT