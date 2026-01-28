Kenny G regresa a Guadalajara. El saxofonista estadounidense, una de las figuras más icónicas del smooth jazz global, se prepara para ofrecer una velada inolvidable en el Teatro Diana el próximo lunes 2 de febrero, lo que marca su retorno a la ciudad después de más de cinco años sin ofrecer un espectáculo en vivo ante el público tapatío.

El concierto promete ser un reencuentro íntimo entre el músico y un público al que considera especialmente cercano. En entrevista con EL INFORMADOR, el saxofonista habla sobre lo que significa para él volver a México después de varios años y sobre la relación emocional que mantiene con el escenario, la música y la audiencia.

“Toma demasiado tiempo volver, no sé por qué pasan tantos años. Ojalá fuera cada uno o dos años. Pero estamos muy, muy felices de regresar”, asegura el músico.

“El público en México es muy cálido, muy cercano, y nos hace sentir que disfruta de nuestra música. Para nosotros es un placer tocar para una audiencia así, y agradecemos a todos los que hicieron posible este regreso”, agrega.

Más allá de la expectativa por la gira, Kenny G explica que su principal motor sigue siendo el amor por su instrumento. A pesar de una carrera de décadas, su rutina diaria continúa marcada por la disciplina y el entusiasmo, y no comete el error de dar las cosas por sentado. “Amo tocar el saxofón y me interesa seguir mejorando. Practico todos los días, tres horas cada mañana. Cuando estoy de gira practico por la tarde, pero cuando estoy en casa puedo hacerlo por la mañana”, dice.

“Me siento muy afortunado. Es como si fueras muy bueno en algo, como jugar golf, ¿por qué querrías dejar de hacerlo? Porque es divertido. Es una sensación maravillosa hacer algo que amas y en lo que te sientes bien. No necesito mucha motivación, ya estoy motivado”.

La música como método de vida

Al reflexionar sobre su trayectoria y su legado, el saxofonista no le inquieta demasiado cómo es qué será recordado. “Eso le corresponde al público. Yo no puedo decirle a nadie qué sentir”, dice. “Me siento afortunado de que la gente quiera escuchar mi música, de que mis melodías conecten con ellos. Podría haber sido al revés: podrían decir que mi estilo es muy particular pero que no les gusta. Y, sin embargo, dicen que les gusta. Eso me hace sentir muy agradecido”.

También habla sobre lo que significa vivir de la música, una vocación que para él es sinónimo de fortuna y responsabilidad, considerando que no todas las personas corren con la misma suerte. “Soy muy afortunado de poder hacer lo que amo y vivir de ello. No todos pueden. Primero hay que encontrar algo que te guste y luego ver cómo convertirlo en una forma de vida. Yo nunca hice música por dinero, sino porque así soy. Si siguiera tocando en pequeños clubes, tendría otra casa, otra vida, pero seguiría tocando. Mi mayor placer es cada día, cuando puedo tocar mi saxofón. Pero estar en el escenario, practicar, tocar, eso siempre es felicidad”, comparte.

De cara a su presentación en Guadalajara, Kenny G extiende una invitación abierta a todas las generaciones, subrayando el carácter familiar de sus conciertos. “Tenemos un show con muchas partes hermosas. Van a escuchar melodías que conocen, una gran banda con solos increíbles de percusión, bajo, guitarra, piano y batería. Voy a intentar hablar en español, aunque seguramente me equivoque y se rían de mí, y está bien, me gusta que se rían. Vengan con sus padres, con sus hijos, con sus abuelos. La música es para compartirla”, finaliza.

Sin duda, el regreso de Kenny G a Guadalajara no solo representa una fecha más en su gira internacional, sino el reencuentro entre un músico que vive para el escenario y un público que, según sus propias palabras, sabe disfrutar, sentir y compartir la emoción de la música en vivo.

Conectar con el público a través de la música

El escenario, más que el estudio de grabación es el espacio donde el músico encuentra su mayor libertad creativa. Para Kenny G, cada concierto es una experiencia irrepetible, construida en diálogo con la energía del público. Esa conexión directa es, para él, el corazón de su música. No concibe el arte como un discurso premeditado, sino como un puente que se tiende de manera natural hacia quien escucha.

“Los conciertos en vivo son lo mejor. Ahí improvisamos, todo sucede en el momento, es más libre. En el estudio todo debe ser más contenido, porque una grabación se escucha una y otra vez. En cambio, en vivo puedes ir muy alto, muy bajo, sentir el espíritu y las reacciones de la gente. Si el público se emociona con cierto tempo, tocamos más así; si quieren algo más romántico, cambiamos. Es una conversación emocional con la audiencia”, comparte.

“No es que yo buscara un nuevo lenguaje para decir algo en particular. Es más bien que mi música salió de cierta forma y la gente conectó con ella. Me permitió relacionarme con las personas de una manera que no podría hacerlo de otro modo”, añade.

