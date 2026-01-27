David Toscana gana el 29º Premio Alfaguara de Novela con "El ejército ciego"

El escritor mexicano David Toscana fue declarado ganador del 29º Premio Alfaguara de Novela por El ejército ciego, una obra que, a partir de un episodio histórico del siglo XI, construye una fábula oscura sobre la guerra, el poder y la condición humana. El fallo se dio a conocer este martes en un acto celebrado en Madrid y transmitido en directo a todo el mundo a través de plataformas digitales.

El jurado, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi e integrado por Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Enrich, Óscar López y la editora Pilar Reyes —con voz, pero sin voto—, eligió la novela de Toscana entre mil 140 manuscritos enviados desde distintos países de habla hispana. El premio está dotado con 175 mil dólares, una escultura del artista Martín Chirino y la publicación simultánea de la obra en todo el ámbito hispanohablante el próximo 26 de marzo.

Durante el acto, Jorge Volpi fue el encargado de leer el acta que confirmó el veredicto, en la que se estableció que el jurado decidió por mayoría otorgar el 29º Premio Alfaguara de Novela a la obra presentada bajo el seudónimo de Cosaro el Escriba, que al abrir la plica resultó ser El ejército ciego, del escritor mexicano David Toscana. La decisión se tomó después de deliberar sobre cinco novelas finalistas elegidas entre las mil 140 recibidas.

El jurado destacó que, a partir de un episodio del siglo XI —cuando Basilio II, emperador de Bizancio, ordenó cegar a miles de soldados búlgaros—, Toscana construye “una fábula oscura y poderosa” que se aleja del relato histórico tradicional para proponer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia. Subrayó también que, narrada en primera persona por Cosaro el Escriba, la novela adquiere un tono coral y poético en el que se mezclan testimonio, leyenda y humor negro, y la definió como “una gran épica para los vencidos”.

Al conocer el veredicto, Toscana confesó que el Premio Alfaguara era, para él, el reconocimiento que faltaba en su trayectoria. “No es que solo me faltara el Alfaguara, es que me faltaba el principal, el que queremos todos, precisamente por esta virtud que tiene el premio de que simultáneamente se publica en todos los países del habla hispana. Esto es lo que para un escritor es más codiciado”, afirmó.

El autor relató que la noticia lo sorprendió en casa, en un momento de aparente calma. “Sabía que hoy se fallaba el premio, pero uno no puede vivir con ansiedad durante meses. Cuando vi en la pantalla del teléfono que me llamaba Pilar Reyes, todavía tuve dos segundos para pensar que iba a contestar y que ella me diría: ‘Perdón, me equivoqué de número’”.

El ejército ciego parte de un hecho histórico ocurrido en el año 1014, cuando el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a miles de soldados búlgaros derrotados. A partir de ese episodio, Toscana construye una narración en primera persona, atribuida a Cosaro el Escriba, que mezcla testimonio, leyenda y humor negro para dar voz a los vencidos. En el acta, el jurado destacó que la novela se aleja del relato histórico convencional para convertirse en una alegoría sobre la violencia, la obediencia y la resistencia, con un tono coral y poético.

Sobre el uso del humor en su obra, Toscana explicó que no se trata de un recurso superficial, sino de una herramienta literaria que apela a la inteligencia del lector. “El humor no es el pastelazo ni la humillación ni el detalle chusco, sino un giro del lenguaje que puede leerse de distintas formas. Se mantiene en una cuerda floja, porque a veces es trágico: hay lectores que se ríen y otros que lo ven con absoluta gravedad. Ese equilibrio es esencial”.

El escritor también reflexionó sobre el destino de los libros y su recepción. “Mucho tiene que ver con la fortuna, con la posibilidad de llegar o no a los lectores. Hay textos excelentes que no encuentran su camino y otros que vuelan. Ningún editor tiene el secreto para saber qué va a pasar con una obra una vez publicada”.

Durante el acto, Jorge Volpi subrayó la relevancia contemporánea de la novela al señalar que, aunque se sitúa en un episodio remoto, dialoga con los conflictos del presente. Toscana, por su parte, sostuvo que las historias, una vez escritas, adquieren vida propia: “Las novelas piensan por sí solas. Aunque uno escriba sobre un hecho ocurrido hace mil años, necesariamente habla de nuestra época, como La Ilíada, escrita hace 2 mil 500 años y que sigue diciendo cosas sobre nosotros”.

¿Quién es David Toscana?

Nacido en Monterrey en 1961, David Toscana es autor de una obra amplia y reconocida, traducida a 17 idiomas, y galardonada con premios como el Xavier Villaurrutia, el Colima, el Elena Poniatowska y el Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Desde hace algunos años reside en Europa, actualmente en Madrid.

El Premio Alfaguara de Novela, considerado uno de los más importantes en lengua española, se instituyó en 1965 y fue relanzado en 1998 con carácter internacional. Desde entonces ha distinguido a autores como Sergio Ramírez, Tomás Eloy Martínez, Laura Restrepo, Juan Gabriel Vásquez, Elena Medel, Jorge Volpi y Andrés Neuman, entre muchos otros, consolidándose como un referente para la narrativa contemporánea en español.

Con El ejército ciego, David Toscana se suma ahora a esa tradición, aportando una novela que, desde la épica de los derrotados y la reflexión sobre la ceguera —literal y simbólica—, dialoga con la historia y con el presente, y confirma su lugar como una de las voces más singulares de la literatura en español.

