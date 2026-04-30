Todo está listo para que la edición 57 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara inicie operaciones del 2 al 17 de mayo, de 10:00 a 20:00 horas, en los Portales de Presidencia Municipal de Guadalajara y Andador Pedro Loza, entre calle Independencia y Avenida Hidalgo, Centro de Guadalajara.

El encuentro literario este año homenajeará a la maestra Patricia Medina por su destacada labor como escritora, tallerista, editora y promotora de la lectura en Guadalajara durante más de 30 años.

Cabe señalar que este 2026 participarán 40 expositores, entre librerías, editoriales y distribuidores de libros a bajo precio; además, exhibirán un promedio de 38 mil títulos de editoriales comerciales y locales. De los títulos que serán presentado, 60% son de interés general, 10%, especializados; 10%, religioso; 5%, esotéricos; 5%, material didáctico y 5%, de ilustradores.

El programa incluye 120 actividades culturales, entre presentaciones de libros, charlas, conferencias y conciertos en el escenario principal, ubicado en Andador Pedro Loza y Calle Independendencia.

CT