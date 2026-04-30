Jueves, 30 de Abril 2026

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Regresa la Feria Municipal del Libro de GDL

En esta edición se homenajeará a la maestra Patricia Medina por su destacada labor como escritora, tallerista, editora y promotora de la lectura

Por: El Informador

Los organizadores esperan una afluencia de 95 mil personas. ESPECIAL

Los organizadores esperan una afluencia de 95 mil personas. ESPECIAL

Todo está listo para que la edición 57 de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara inicie operaciones del 2 al 17 de mayo, de 10:00 a 20:00 horas, en los Portales de Presidencia Municipal de Guadalajara y Andador Pedro Loza, entre calle Independencia y Avenida Hidalgo, Centro de Guadalajara.

El encuentro literario este año homenajeará a la maestra Patricia Medina por su destacada labor como escritora, tallerista, editora y promotora de la lectura en Guadalajara durante más de 30 años. 

Cabe señalar que este 2026 participarán 40 expositores, entre librerías, editoriales y distribuidores de libros a bajo precio; además, exhibirán un promedio de 38 mil títulos de editoriales comerciales y locales. De los títulos que serán presentado, 60% son de interés general, 10%, especializados; 10%, religioso;  5%, esotéricos; 5%, material didáctico y 5%, de ilustradores.   

El programa incluye 120 actividades culturales, entre presentaciones de libros, charlas, conferencias y conciertos en el escenario principal, ubicado en Andador Pedro Loza y Calle Independendencia.

CT

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