Como un despojo y un borrado de la memoria del poeta Ramón López Velarde, pero también como un acto de autoritarismo, demagogia y del peor patrimonialismo de parte de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, califican los poetas la desaparición de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, tras 33 años de historia, sustituida por la Casa de las Palabras y el primer cabaret público, bajo la administración del gobierno de la Ciudad de México.

La poeta María Rivera, que durante 18 años desarrolló el programa cultural y fue asesora de actividades poéticas que ahí se realizaban asegura que esa casa está dedicada a Ramón López Verlade porque ahí vivió y ahí murió y por eso, a inicios de los años 90 se rescató a iniciativa de varios poetas, entre ellos José Emilio Pacheco y Gabriel Zaid.

"Borrar el nombre de López Velarde y además borrar a la poesía, por ende, de un lugar dedicado completamente a promover la poesía mexicana y la poesía en general, pues evidentemente es borrar al poeta, a la poesía para cambiar su naturaleza. Eso es un despojo" , afirma Rivera, quien agrega que "toda esta demagogia de parte de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, lo que busca ocultar es el despojo del peor patrimonialismo, porque la secretaria de cultura, que sabemos que se dedicaba al cabaret, que era su negocio, decidió convertir la casa en un centro de cabaret y además dársela a dirigir a un cabaretero, a uno de los suyos".

Decisiones sobre cultura deben decidirse desde la verticalidad

Otro de los poetas más indignados con esta determinación, es Ernesto Lumbreras, quien además es uno de los grandes estudiosos de la obra de López Velarde, él asegura que las decisiones se deben tomar no desde el autoritarismo, no desde una verticalidad, sino en consenso, en confluencia con la comunidad artística.

"Esta es una arbitrariedad monumental. Se puede mejorar el proyecto que ha sido la Casa del Poeta. Todo es perfectible, se puede abrigar mejor en términos administrativos, presupuestales, se pueden incorporar otras actividades a la Casa del poeta Ramón López Velarde, la poesía es un género en permanente mudanza, en permanente experimentación, pero no desaparecer de tajo", afirma Ernesto Lumbreras.

Ambos poetas apuntan que por más de 30 años se ha hecho una labor muy importante sobre un género que, por supuesto, está desvinculado del mercado y de otros intereses, que se crea en la independencia y la autonomía de la poesía, sus propósitos y sus grandes y pequeñas luchas, pero que allí ha habido cabida para poetas de lenguas originarias, poetas afrodescendientes, etcétera y se ha hecho con recursos muy acotados.

María Rivera apunta que con este cambio desaparecen absolutamente todo su carácter, su naturaleza y la historia de la Casa del Poeta. "Cualquier persona, cualquier autor de libros, autores reconocidos y nuevos valores podía presentar su libro en la Casa del Poeta, además se generaban discusiones, obviamente lo principal era la escucha de la poesía. El sentido fue siempre volverla plural, abierta, y hacer sobre todo un centro vivo".

Manifiestan preocupación por el futuro de la Casa Ramón López Velarde

La escritora Myriam Moscona también cuestionó la desaparición de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, dijo en su red social que era ejemplo de "la cultura enflaquecida y ponchada" y cuestionó sobre cuál será el paradero de un acervo de 70 fotografías de Rogelio Cuéllar que ahí se encontraba. Otros poetas han manifestado su preocupación por el destino del Museo Ramón López Velarde, que era muy metafórico, incluso el teatro de cabaret a la programación de la casa del poeta Ramón López Velarde y también sobre el destino de las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta.

María Rivera recuerda el acoso que sufrió la Casa del Poeta durante los últimos años, en especial durante la pasada administración, sin embargo, dice que esperaba que, una vez que el gobierno de la Ciudad de México tomara el control administrativo de la institución, pues respetara la institución, la honrara y la mantuviera viva, pero no desaparecerla y desaparecer a un poeta.

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AO

