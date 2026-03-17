Hay programas de televisión que nadie recuerda haber visto… excepto tú. Episodios que parecen haber existido en algún momento -tal vez de madrugada, tal vez en la infancia- pero que desaparecieron sin dejar rastro. De esa sensación extraña, mitad nostalgia, mitad misterio, nace “El Episodio Perdido”, un espectáculo de improvisación que llegará este sábado, a las 21:00 horas, al Foro Meñique - José Guadalupe Zuno 2014, colonia Americana-. Boletos disponibles en Boletomóvil.

La propuesta, protagonizada por los improvisadores Marco Vega y Manuel Auroze, toma la estética de un podcast para construir un juego teatral en tiempo real. Frente al público, ambos se convierten en los conductores de un supuesto programa dedicado a rescatar grabaciones censuradas, canceladas o simplemente desaparecidas. Pero el programa, en realidad, nunca existió.

Sin guion y con la participación directa de la audiencia, los intérpretes comienzan a reconstruir -o inventar- ese “capítulo perdido”. En un momento narran como si estuvieran frente a micrófonos; al siguiente, saltan al escenario para representar las escenas que el público propone. Historias absurdas, personajes improvisados y situaciones inesperadas aparecen y desaparecen con la misma velocidad con la que fueron imaginadas. Para su función de estreno, el espectáculo contará además con una invitada especial: la comediante Ana Julia, conocida por haber sido finalista del reality de comedia LOL: Buscando Talento. Su participación promete añadir otro tono al juego escénico: el de la comedia directa y la reacción espontánea ante lo que surja en el escenario.

Aunque el formato remite al universo digital de los podcasts, “El Episodio Perdido” es, ante todo, teatro de improvisación. La dinámica obliga a los actores a moverse entre la narración y la actuación, manteniendo una estructura mínima que les permita improvisar sin red. Cada función se construye a partir de las ideas del público y, una vez terminada, desaparece para siempre.

Esa fugacidad es parte de su encanto

La función se realizará en Foro Meñique, un nuevo espacio escénico de formato íntimo que busca abrir lugar a propuestas independientes en la ciudad. Con un aforo limitado a 50 personas, la experiencia apunta a que el público no sea únicamente espectador, sino también cómplice y coautor de lo que sucede en escena.

La improvisación teatral ha ido ganando terreno en Guadalajara en los últimos años, aunque todavía aparece de manera esporádica en la cartelera. Proyectos como este buscan consolidarla como una alternativa más dentro de la oferta cultural local.

CT