Día de San Patricio: ¿por qué se celebra el 17 de marzo?

Hoy es el día más verde del año, aquel al que coloquialmente llamamos el Día de San Patricio. Si no conoces el verdadero origen de esta celebración y tienes curiosidad, a continuación te contamos al respecto.

Para poner en contexto, este festejo se celebra de manera anual, cada 17 de marzo y aunque hoy en día la manera de conmemorarlo es vistiendo su color característico y bebiendo mucha cerveza, este originalmente no comenzó así. El Día de San Patricio comenzó siendo una solemne conmemoración religiosa, la cual fue evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en una celebración global de la cultura y la herencia irlandesa.

El origen de este fecha es un aniversario luctuoso

La elección del 17 de marzo no es al azar, esta fecha marca el aniversario de la muerte de San Patricio, ocurrida en el año 461 d.C. Él era conocido como el santo patrono de Irlanda y se le atribuye la introducción del cristianismo en dicha isla.

Un dato curioso al respecto es que, el hombre que personifica esta identidad irlandesa no era originario de Irlanda. Maewyn Succat, conocido hoy como San Patricio, llegó a la isla con la tarea de llevar la evangelización a esas tierras a través del catolicismo.

Del azul al verde: La evolución de los símbolos

Aunque hoy en día el color verde es sin duda alguna el color más representativo de esta festividad, Maewyn Succat tenía como color representativo el azul, esto era debido a sus orígenes, él nació en Britania, lo que demográficamente hoy conocemos como parte de Gales o Escocia.

Sin embargo, el cambio hacia el color verde comenzó a gestarse debido al impresionante paisaje de la "Isla Esmeralda" y se consolidó durante la rebelión irlandesa de 1798, esto se llevó a cabo como símbolo de nacionalismo e identidad frente al dominio británico.

De la iglesia a las calles: Una fiesta global

En sus inicios, esta festividad consistía únicamente en una jornada con servicios religiosos y reuniones familiares. No obstante, con el paso del tiempo se ha transformado en algo completamente diferente, especialmente en Estados Unidos, en donde se a vuelto un evento masivo y secular.

Otro dato curioso que podría interesarte, es que el primer desfile de San Patricio no ocurrió en Irlanda, sino en Estados Unidos, específicamente en Boston en el año 1737, más adelante Nueva York se unió a este festejo en 1762.

De manera contemporánea, esta festividad cuenta con hitos visuales impresionantes, como el río Chicago que cada año es teñido de verde o los desfiles multitudinarios en diversas metrópolis del mundo, un lugar que sigue esta tradición es como Buenos Aires.

Además de ser un día en el que la venta de la cerveza incrementa y el turismo se encuentra en auge, una de las cosas que también representan al Día de San Patricio es su gastronomía tradicional, la cual se basa en platillos como el Irish Stew (estofado) y el Seafood Chowder (sopa de pescado).

Si tienes oportunidad de celebrar la resiliencia y la unidad en una festividad, sin duda es esta, no te pierdas de todo lo que ofrece el Día de San Patricio.

CT