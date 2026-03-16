Fallece Luis García Jasso, fundador de Galería Vértice

Luis García Jasso, promotor del arte contemporáneo y director de Galería Vértice, falleció la mañana de este lunes dejando una trayectoria marcada por el impulso constante a artistas y por su compromiso con el desarrollo artístico del país.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado en el que se destacó su legado dentro del ámbito cultural. “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Luis García Jasso (21 de junio de 1941 - 16 de marzo de 2026), Director de Galería Vértice. A lo largo de su vida se distinguió por su generosidad, su sensibilidad y su profundo amor por el arte. Fue un impulsor incansable de la cultura en Guadalajara y un ser humano excepcional, profundamente querido y respetado dentro de la comunidad artística. Su legado permanecerá en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir su pasión por el arte. Descanse en paz”, se lee en el mensaje difundido tras su fallecimiento.

Comunicado que anuncia la muerte de Luis García Jasso y rememora su legado. ESPECIAL

Durante décadas, García Jasso dedicó su labor a la promoción del arte contemporáneo en México, consolidándose como un puente entre creadores emergentes y artistas ya consagrados. Su trabajo permitió reunir a una amplia diversidad de propuestas artísticas, contribuyendo al crecimiento y reconocimiento del arte en la región y acompañando la trayectoria de numerosos artistas y coleccionistas.

Uno de sus proyectos más significativos fue Galería Vértice, espacio fundado en 1987 en Guadalajara y concebido como un punto de encuentro entre creadores, públicos y coleccionistas interesados en el arte contemporáneo. A lo largo de casi tres décadas, la galería albergó más de 200 exposiciones y extendió su presencia hacia museos, festivales y subastas, consolidándose como un referente dentro del panorama cultural mexicano.

El impacto de su labor trascendió la programación expositiva. Quienes lo conocieron destacaron su cercanía con los artistas y su disposición para acompañar procesos creativos, cualidades que fortalecieron el tejido artístico local y contribuyeron a posicionar a Guadalajara como un espacio activo para la creación contemporánea.

En septiembre de 2024, durante el aniversario 27 de Galería Vértice, García Jasso recibió un homenaje en reconocimiento a su trayectoria. En aquella ocasión compartió una reflexión sobre la relación que mantuvo con el arte a lo largo de su vida, marcada por la convivencia y el encuentro humano.

“Me siento muy querido, he tenido la capacidad de adaptarme a los lugares a los que llego y a la gente que se encuentra a mi alrededor. El arte es un acontecer a tu alrededor y se va espirando conforme se van reuniendo las personas. Sientes cómo va dentro de tu cuerpo y se va haciendo otra cosa. Es genial”, expresó entonces en entrevista con EL INFORMADOR.

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Su visión entendía el arte como una experiencia colectiva más que individual, una idea que definió tanto su trabajo curatorial como su manera de relacionarse con la comunidad cultural. Bajo esa perspectiva, Galería Vértice se convirtió en un espacio de diálogo constante, donde distintas generaciones encontraron un lugar para exhibir y desarrollar sus propuestas.

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OB