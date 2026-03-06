El arte, dice, Víctor Haro, no está para explicar lo evidente sino para provocar preguntas. Con esa convicción el sonorense llega como artista invitado al Art Fest de The American School Foundation of Guadalajara, uno de los encuentros culturales más relevantes de la comunidad escolar, activo desde 1978 y abierto a todo el público tapatío.

El festival, que busca promover el aprecio por el arte entre alumnos y comunidad, reúne pintura, escultura, música, canto y danza en un mismo espacio. Pero este año el foco recae en la trayectoria de Haro, artista nacido en Sonora y establecido en Guadalajara, cuya obra ha sido clasificada como hiperrealista, aunque él mismo insiste en que su pincelada reivindica la pintura como gesto visible, no como mera reproducción fotográfica.

La invitación surgió desde el área académica de arte del colegio. Para Haro, que ya había participado en ediciones anteriores como expositor entre varios artistas, el reconocimiento como invitado principal representa un giro significativo.

“Me contactaron por parte del personal académico del área de arte del colegio para preguntarme si podían proponerme como artista invitado”, comparte el artista, en entrevista con EL INFORMADOR.

“Yo encantado, porque he participado en otras ediciones, pero exponía junto con otros artistas. Que ahora me tomen en cuenta para ser el artista invitado es un honor”, agrega.

El Art Fest no se limita a exhibir obra: implica convivencia directa con estudiantes. Recientemente, durante una semana, Haro impartió talleres a alumnos de nivel básico, intermedio y preparatoria, adaptando lenguajes y dinámicas según la edad. “Estuve una semana impartiendo talleres para los tres niveles. Hay que hacer proyectos con lenguajes muy específicos para cada nivel. Fue enriquecedor ver el comportamiento de los alumnos en las diferentes etapas de su vida y tratar de entenderlos para que ellos me entiendan a mí”.

El arte: vínculo con las nuevas generaciones

El artista describe con precisión las diferencias generacionales: la curiosidad espontánea de los niños de primaria, la audacia colaborativa de secundaria, la complejidad introspectiva de preparatoria. Más que imponer una visión, optó por construir proyectos colectivos que luego serán subastados dentro del propio campus. “Los niños de primaria son muy curiosos; los de secundaria son muy aventados, dicen: ‘Sí, yo lo hago’. Les pregunto: ‘¿Lo has hecho?’ y responden: ‘No, pero lo hacemos’. El trabajo en equipo se ha fomentado mucho. Con los de preparatoria hay que trabajar más en lo individual. Con los más pequeños salieron cosas muy interesantes que se van a subastar”.

En cuanto a su participación expositiva, Haro presentará piezas de dos momentos clave de su carrera. Por un lado, obras de “MOTUS”, colección centrada en la emoción; por otro, piezas de “Liberatio”, serie con la que celebra cuatro décadas de trayectoria artística.

Desde niño, sin formación académica previa en arte, comenzó a dibujar inspirado por la naturaleza. Estudió Diseño Gráfico para mantenerse cerca de lo creativo y, en un punto que describe como catártico, decidió dejar la seguridad profesional para dedicarse por completo a la pintura. Desde hace más de veinte años trabaja exclusivamente como artista plástico.

“Siempre fue el anhelo decir: ‘Yo me quiero dedicar a esto’. Pero en aquel tiempo los papás decían: ‘Primero estudia algo que te dé de comer’”, recuerda. “Estudié diseño gráfico, después mercadotecnia, pero a la par seguía pintando. Hasta que llegó el punto en que tuve que mediar prioridades y decidí darle la prioridad al arte. Desde hace más de 20 años me dedico exclusivamente a pintar”.

En “Liberatio”, la figura humana intenta escapar de su propia superficie pictórica. El tema no es casual: el artista reflexiona sobre el acto de soltar, de renovarse, de desprenderse incluso de uno mismo.

“La colección se llama ‘Liberatio’, el acto de liberarse. Todas las piezas tienen personajes que están tratando de escapar de su superficie y la premisa es: ‘¿Y tú de qué te liberas hoy?’. Eso provoca una reflexión catártica que incluso puede molestar. De eso se trata el arte: de provocar, no de confortar”.

Nuevas maneras de relacionarse con el arte

Aunque su obra ha sido catalogada como hiperrealista, Haro afirma que su intención no es mimetizar la realidad sino reinterpretarla. Para él, el arte es todo lo que ve y absorbe, y luego transforma en el lienzo. La técnica es precisa, pero la pincelada permanece visible como recordatorio de que se trata de pintura.

También reflexiona sobre los cambios tecnológicos en el ámbito creativo. Frente al avance de la inteligencia artificial, sostiene que la creatividad humana sigue siendo el núcleo irreemplazable del proceso artístico.

“Si uno no manipula la tecnología, no hace nada. Incluso con inteligencia artificial, tienes que alimentarla con información, y esa información proviene de una persona. Siempre van a depender las máquinas de lo que nosotros les brindemos. La creatividad humana está por encima”, asegura.

La jornada del festival se realizará de 11:00 a 18:00 horas en el campus del colegio, ubicado en Colomos 2300, colonia Italia Providencia, y estará abierta al público en general. Además de la exposición y la pintura en vivo de Haro, habrá subastas de obra estudiantil, stands gastronómicos y participación de artistas consagrados.

Para el pintor sonorense, la relevancia del festival radica en su vocación formativa: no se trata de llevar a los jóvenes al museo, sino de acercar el arte directamente a ellos.

“Es una manera de no llevar a los niños a las galerías o a los museos, sino acercar el arte directamente a ellos”, finaliza.

Con exposiciones en México, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos, Haro llega a esta edición con la madurez de cuatro décadas de trabajo y con la convicción intacta de que el arte no debe explicar, sino interpelar. En su propuesta hiperrealista, la figura humana no solo se representa: se cuestiona, se libera y, sobre todo, invita al espectador a preguntarse qué necesita dejar atrás.

“Liberatio”, serie que celebra cuatro décadas de trayectoria de Víctor Haro, explora la idea de liberarse a través de la figura humana. CORTESÍA

El Art Fest regresa con talleres y subasta

El Art Fest del American School Foundation Guadalajara celebrará su edición 37 este 7 de marzo, consolidado como uno de los encuentros culturales escolares más constantes de la ciudad y como un espacio que impulsa el arte como herramienta de formación y vocación.

Gabriela Castañeda, coordinadora del evento, explica que el festival no está dirigido únicamente a la comunidad escolar, sino que busca abrir el campus a la ciudad. A lo largo de la jornada habrá talleres interactivos, presentaciones en escenario, actividades para niñas y niños y una oferta gastronómica en la que también participan exalumnos del colegio.

Por su parte, el director de la institución, David McGrath, subraya que el Art Fest forma parte del modelo educativo del plantel, orientado a fomentar el pensamiento crítico y la empatía a través de la formación artística. “Si queremos alumnos capaces de entender la complejidad del mundo y pensar desde distintas perspectivas, tienen que estudiar arte”, sostiene.

El festival reunirá 38 artistas con stands propios y tres galerías invitadas, además de una exposición con obras realizadas por estudiantes desde kínder hasta preparatoria. En el caso de los alumnos de high school de niveles avanzados, sus piezas también estarán a la venta.

Uno de los momentos centrales será la subasta de arte programada a las 15:00 horas, dirigida por el martillero Luis Eduardo López, en la que se ofrecerán obras de estudiantes y una pieza colectiva intervenida junto con el artista Víctor Haro.

Además, Haro realizará pintura en vivo durante el festival, lo que permitirá al público observar de cerca su proceso creativo en una jornada que busca acercar el arte a nuevas generaciones.

