Este jueves murió el escritor portugués António Lobo Antunes a los 83 años de edad. La confirmación del deceso fue informada por la editorial Leya, que ha publicado varios de sus libros.

Lobo Antunes era uno de los escritores más reconocidos de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia, con más de tres decenas de novelas editadas.

Nacido en Lisboa en 1942, en el seno de una familia de la burguesía portuguesa, estudió Medicina y se especializó en Psiquiatría. Como médico militar estuvo en Angola durante la guerra colonial, lo que marcó de manera decisiva su obra.

En 1979 hizo su debut literario en Portugal con 'Memória de Elefante' ('Memoria de Elefante') y, poco después, en el mismo año, lanzó 'Os Cus de Judas' ('En el culo del mundo'), que lo consagró como una de las voces más poderosas de la ficción portuguesa.

A lo largo de su trayectoria profesional, siempre sonó como eterno candidato al Premio Nobel de Literatura.

Temas recurrentes en sus obras son la soledad, la muerte, el amor, la locura y la guerra colonial.

El semanario Expresso recordaba este jueves varias entrevistas que le hizo a Lobo Antunes, donde el escritor explicó que nunca planeaba cómo escribir sus novelas.

"Las imágenes me llegan sin saber muy bien cómo ni de dónde", dijo a Expresso en una de esas entrevistas, en la que afirmó que la memoria era el motor de su escritura.

Su obra fue traducida y editada en muchos países, como España, Francia, Italia, el Reino Unido, EU, Canadá y Brasil.

En su vasta bibliografía hay novelas como 'Ontem não te vi em Babilónia' (Ayer no te vi en Babilonia), 'O meu nome é Legião' (Mi nombre es legión), 'O arquipélago da insónia' (El archipiélago del insomnio), 'Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?' (¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar?), 'Sôbolos rios que vão (Sobre los ríos que van), 'Comissão das lágrimas" ('Comisión de las lágrimas') y 'O tamanho do mundo' (El tamaño del mundo).

En 2008, Lobo Antunes recibió el Premio Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara.

Te puede interesar: Cierres viales y retrasos en transporte público en Guadalajara este jueves

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB