Premio de Literaturas Indígenas de América abre convocatoria 2026 con género libre

Instituciones académicas y gubernamentales anunciaron la convocatoria 2026 del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA), un galardón que busca reconocer la creación literaria de los pueblos originarios y ampliar el horizonte de voces que integran la narrativa del continente.

La convocatoria fue presentada de manera conjunta por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación de Jalisco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, instituciones que desde hace más de una década impulsan este premio de alcance continental.

Te puede interesar: Eugenio Caballero trae el universo íntimo de Ernst Saemisch

Durante la presentación, el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea, destacó la naturaleza colaborativa del galardón y su importancia dentro de la agenda cultural de la institución.

“Quiero resaltar y celebrar esta naturaleza interinstitucional del premio, que tiene ya muchos años de organizarse y que tiene la confluencia y la voluntad cultural de varias entidades por reconocer el talento literario de los creadores en lenguas indígenas originarias de América”, expresó.

El funcionario subrayó que la Universidad de Guadalajara tiene el honor de ser sede de la ceremonia de premiación a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara , lo que permite dar visibilidad a autores provenientes de distintas regiones del continente.

CORTESÍA

Solís Gadea añadió que esta edición tendrá una característica particular, ya que la convocatoria no estará limitada a un género literario específico, lo que abre la puerta a una mayor diversidad de propuestas.

Por su parte, Adira Monserrat Fierro, primera rectora del Centro Universitario del Norte (CUNorte), enfatizó el papel que tienen las lenguas indígenas en la construcción de una literatura verdaderamente universal.

“No existe universalidad posible sin la palabra de los pueblos indígenas. Este premio es una forma de afirmar que la literatura de América no se escribe en una sola lengua”, afirmó.

La académica recordó que el PLIA nació hace 14 años con el propósito de enriquecer, conservar y difundir el legado cultural de los pueblos originarios mediante la literatura.

“A 14 años de este premio, el galardón nace con un propósito de enriquecer, conservar y difundir el legado cultural de los pueblos originarios a través de la literatura y convertirse en una caja de resonancia continental”.

Fierro destacó que, en su trayectoria, el premio ha recibido obras provenientes de países como Perú, Ecuador y México, y confió en que el carácter abierto de la convocatoria de este año permita ampliar la participación de escritores de otros territorios del continente.

“Este continente nunca ha sido un monólogo. Durante décadas habíamos privilegiado una sola visión de región y hoy abrazamos una realidad: somos un territorio de voces múltiples, un tejido complejo donde la diversidad es nuestra mayor fortaleza”, sostuvo.

La rectora también recordó que la ganadora de la edición pasada fue la escritora María Victoria Díaz Ruiz, originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuya labor literaria se vincula con la enseñanza de su lengua materna en el ámbito educativo.

“El premio nos ayuda a reforzar que a través de las personas que crean y promueven la educación desde las aulas también se está construyendo literatura”, explicó.

La convocatoria del PLIA 2026 estará abierta del 5 de marzo al 21 de junio. Posteriormente, el 25 de agosto se dará a conocer el fallo del jurado y el 4 de diciembre se realizará la ceremonia de premiación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El reconocimiento incluye un premio económico de 300 mil pesos.

Dulce María Zúñiga Chávez, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), destacó que uno de los rasgos distintivos del galardón es que la obra ganadora se publica y se pone al alcance del público.

CORTESÍA

“Los 13 ganadores han sido estupendos. Les invito a que los lean y que los conozcan. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades publica la obra del ganador y eso es sensacional porque se pone a disposición del público”, comentó.

La académica señaló que la literatura escrita en lenguas indígenas posee una profundidad intelectual que muchas veces es desconocida por el público general.

“No son obras de nostalgia ni textos que se centren únicamente en la idea de que somos un pueblo castigado. Son obras de gran altura intelectual y de reflexión filosófica sobre lo que es la vida, sobre lo que significa vivir al margen o sobre la relación con la naturaleza”, aseguró.

Desde el ámbito federal, Iván León Javier, titular de la Unidad de Institucionalización de las Lenguas Indígenas Nacionales, explicó que el PLIA forma parte de una estrategia cultural que busca fortalecer los derechos lingüísticos y la diversidad cultural.

“Hoy no venimos solo a anunciar una convocatoria; venimos a abrir un espacio para que las historias que nacen en las comunidades lleguen al papel, a la tinta y más allá de los medios digitales”, expresó.

El funcionario subrayó que escribir en una lengua indígena implica una forma distinta de comprender el mundo.

“Escribir en una lengua indígena no es solo traducir el mundo, es otra forma de mirarlo y palparlo. El PLIA no busca piezas de museo, busca obras vivas, textos que nos obliguen a leer más despacio y con mayor sensibilidad hacia la diversidad lingüística”.

Además, señaló que en el c ontexto actual la literatura indígena puede contribuir a construir sociedades más incluyentes.

“Estamos en un momento en el que las políticas públicas ponen en el centro la diversidad cultural, identitaria y lingüística. El PLIA es una estrategia para sensibilizar a la población y reconocer la trayectoria de las escritoras y escritores en lenguas indígenas”, indicó.

También puedes leer: António Lobo Antunes muere a los 83 años

Finalmente, Gabriel Pacheco Salvador, presidente de la Comisión del Premio de Literaturas Indígenas de América, confirmó que la decisión de abrir la convocatoria a cualquier género literario fue tomada este año con el objetivo de ampliar la participación.

CORTESÍA

“Esto permite atraer a un mayor número de participantes y reconocer distintos saberes y conocimientos de las culturas originarias”, explicó.

La convocatoria establece que las obras deberán ser inéditas, escritas originalmente en una lengua indígena del autor y contar con una extensión mínima de 50 cuartillas , además de incluir una traducción a la lengua franca del país de origen.

“Esperamos recibir un mayor número de trabajos de escritoras y escritores de los pueblos indígenas del continente americano, sin importar su lugar de residencia”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP