Muere Pedro Friedeberg a los 90 años; artista del surrealismo mexicano

El artista plástico y arquitecto, Pedro Friedeberg, uno de los maestros del surrealismo en México, falleció este jueves a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, informó su familia vía redes sociales.

El artista, nacido en la ciudad italiana de Florencia en 1936, llegó a México cuando tenía tres años y se convirtió en una de las referencias culturales del surrealismo mediante sus esculturas y pinturas.

"Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber compartido con él todo este tiempo", expresaron sus allegados. Asimismo, destacaron que su obra y espíritu dejan un "legado inmenso", al tiempo que pidieron respeto y privacidad en estos momentos.

Estudiante de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, Friedeberg decidió dejar sus estudios para dedicarse a la producción artística por consejo de su maestro, Mathias Goeritz, escultor y poeta mexicano.

Su primera exposición fue en 1959 en la Galería Diana, en México, y a partir de ahí su trabajo se expandió internacionalmente. De su obra destaca la creación de la Mano de Akhenatón en 1962, conocida como la Mano-silla, una de sus piezas más reconocidas que está inspirada en un faraón egipcio.

Friedeberg conjugó distintas artes en su prolífica carrera, como la pintura, la escultura o el diseño inmobiliario creativo de relojes o mesas.

En su etapa como universitario, formó parte de la revista de la antropóloga Anita Brenner conocida como 'México: This month', una influyente publicación cultural escrita en inglés que difundía manifestaciones artísticas de México a nivel internacional.

Su obra se encuentra en muchos sitios del país, sobre todo en la Ciudad de México, donde está el mural 'Dieciséis adivinanzas de un astronauta hindú' o la escultura 'El faro del silencio'.

El mundo artístico mexicano pierde a uno de sus grandes referentes, una figura "fundamental del arte contemporáneo" en México, según expresó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

