Así despidieron a Pedro Friedeberg, maestro mexicano del surrealismo

El mundo del arte y la cultura se encuentra de luto tras el fallecimiento del artista mexicano Pedro Friedeberg , cuya muerte fue confirmada este jueves y generó múltiples reacciones que resaltan la relevancia de su legado creativo.

Entre quienes expresaron su pesar se encuentra Déborah Holtz, directora editorial de Editorial Trilce, casa que publicó el libro dedicado al creador.

“Con tristeza profunda les comparto que me acaban de participar que Pedro Friedeberg acaba de fallecer. No tengo palabras para compartir lo que significó en mi vida. Los 25 años de trabajo y amistad han sido gloriosos”, expresó.

Conocido por su carácter reservado, Friedeberg solía evitar los reflectores y las entrevistas. En una ocasión, durante una exposición colectiva en la Galería Ethra, prefirió recorrer la muestra y observar con atención las obras en exhibición antes que atender a los medios.

En 2019, durante la inauguración de la exposición Fifípolis en MAIA Contemporary, el artista reflexionó con ironía sobre el término “fifí”.

“Es infantil tachar a una cosa que no se comprende de fifí; no hay nada que reflexionar, que cada quien diga lo que quiera, pero que no sea peligroso, porque si se torna así, caemos en el fascismo, cosa que no queremos… A lo mejor hay gente que sí quiere caer en eso… No sabemos”, expresó el creador de origen italiano.

En esa misma ocasión, el artista se describió con humor ante las cámaras : “genial y brillante; me han dicho que soy el segundo Salvador Dalí”, dijo en referencia al pintor español Salvador Dalí. También compartió su visión de una ciudad ideal: “Estaría basada en los cánones académicos de Platón, Vitruvio y los clásicos”.

Instituciones culturales también destacaron su legado. La Secretaría de Cultura lo definió como un “referente del surrrealismo en México”, subrayando que su obra, caracterizada por la imaginación y un lenguaje visual único, forma parte del patrimonio artístico contemporáneo del país.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo calificó como “una figura fundamental del arte contemporáneo en México”.

“Su obra se distinguió por la exploración de formas simbólicas, arquitecturas fantásticas y composiciones de gran precisión gráfica”, resaltó el INBAL.

