En el marco de ART WKND GDL 2026, “Alma Colectiva” presenta “Lenguas Domesticadas”, un proyecto curatorial desarrollado por el artista Milo Medina, que se inaugura hoy en Central de Arte. La exposición colectiva propone una reflexión sobre los procesos mediante los cuales el daño, la violencia y la exclusión se incorporan a la vida cotidiana a través de mecanismos de normalización social, burocrática y simbólica vinculados al ejercicio del poder.

La muestra articula un conjunto de obras que, desde distintos registros, ponen en tensión aquello que ha sido asumido como parte del orden cotidiano. Presencias, gestos, símbolos, cifras y cuerpos afectados aparecen como ejes visuales y conceptuales que introducen fricciones dentro de lo aparentemente estable, interrumpiendo la fluidez de lo normalizado. En ese sentido, “Lenguas Domesticadas” se construye como un espacio de observación crítica sobre los lenguajes del poder y sus efectos en la experiencia social.

Participan en la exposición Joaquín Segura, Regina José Galindo, Reynier Leyva Novo, Cynthia Gutiérrez, Jorge de León, Darío Escobar, Luisa Mendoza, Hellen Ascoli, Carlos Martiel, Edgar Calel, Tercerunquinto, Raúl Rebolledo, Teresa Margolles, Santiago Sierra y el propio Milo Medina. Las prácticas de estos artistas dialogan desde contextos y trayectorias diversas, pero convergen en problemáticas que trascienden lo local y se inscriben en un panorama internacional.

La presentación de esta exposición se inscribe en una semana activa para el circuito de arte contemporáneo en Guadalajara. Así lo señaló en entrevista con EL INFORMADOR, Rubén Méndez Ramos, curador de la colección “Alma Colectiva” (Aurelio López Rocha), al referirse a la relevancia de ART WKND GDL dentro del ecosistema cultural de la ciudad. Para Méndez Ramos, se trata de un evento que ha consolidado una tradición capaz de movilizar a museos, espacios independientes y estudios de artistas, además de atraer a públicos especializados de distintos puntos del país y del extranjero.

“Es un evento que moviliza todo el sistema cultural relacionado con las artes visuales. Se abren exposiciones en distintos espacios, los artistas abren sus estudios y llega gente de nivel nacional e internacional”, explicó. Añadió que este año la ciudad recibe visitas de instituciones y agentes culturales provenientes de lugares como Múnich, Austin, la Ciudad de México y Monterrey, lo que refuerza el papel de Guadalajara como un referente nacional en el desarrollo de las artes visuales.

En este contexto, “Lenguas Domesticadas” se inserta como una propuesta que dialoga directamente con el momento sociopolítico actual. Milo Medina subrayó, a esta casa editorial, que la exposición parte de un entorno que atraviesa a distintas sociedades. “Estamos hablando de un contexto sociopolítico y geopolítico que nos afecta a todos”, afirmó.

El título de la muestra, explicó, remite a la manera en que las personas se han acostumbrado a convivir con imágenes y noticias relacionadas con la violencia, la desaparición, la migración o el desplazamiento forzado. En ese sentido, la exposición plantea un contraste entre el consumo cultural y artístico y la urgencia de reflexionar sobre las problemáticas que configuran el presente. “Es una puerta para pensar esas cuestiones que nos atañen como sociedad”, señaló el curador, al tiempo que destacó la importancia de presentar esta reflexión dentro del circuito artístico de Guadalajara.

El proceso curatorial, de acuerdo con Medina, partió de una investigación centrada en las preocupaciones compartidas: la migración, las distintas formas de violencia, el crimen organizado, la militarización y las nociones de pertenencia a un Estado-nación. A partir de esas inquietudes, la curaduría se amplió hacia problemáticas que inciden a escala internacional, evitando una lectura limitada a un solo contexto nacional.

“No se trata solo de hablar de México, sino de entender cómo estas problemáticas se manifiestan en distintos países”, explicó. Esa premisa lo llevó a establecer diálogos con artistas de diversas procedencias, entre ellos creadores de Guatemala, Cuba, México y otros países, cuyas obras permiten abordar estos temas desde múltiples perspectivas.

Medina enfatizó que su doble condición de artista y curador influyó directamente en la construcción del proyecto. Más que imponer un discurso cerrado, el proceso se planteó como una curaduría colectiva basada en el diálogo con las y los artistas participantes. “La idea fue hacer una curaduría en conjunto, platicar entre todos qué piezas funcionaban y construir la exposición desde una conversación entre iguales”, explicó.

Este enfoque, señaló, permitió desdibujar jerarquías tradicionales dentro del ejercicio curatorial y propiciar un intercambio horizontal de ideas. El resultado es una muestra que integra distintos formatos -como arte objeto, instalación y video-, aunque, más allá de las categorías, propone al público una serie de experiencias, voces y expresiones de protesta vinculadas a problemáticas sociales contemporáneas.

Finalmente, Medina invitó al público a acercarse a la exposición con disposición a la reflexión. Consideró que las piezas establecen un diálogo con el espectador que apela a la memoria, al presente y a la repetición de conflictos a lo largo del tiempo. “Son temas que parecen actuales, pero también atemporales. La pregunta es dónde estamos como sociedad y qué hemos aprendido para no repetir los mismos errores”, concluyó.

Memoria y diálogo

“Lenguas Domesticadas” se inaugura hoy, a las 19:00 horas, en Central de Arte, ubicado en San Felipe 822, Guadalajara; abierta al público durante un mes como parte de las actividades de ART WKND GDL 2026.

CT