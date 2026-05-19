Arlequín cubista de Picasso rompe expectativas en subasta de Sotheby's

La obra Arlequín (Busto), una de las piezas representativas del periodo cubista de Pablo Picasso, fue vendida este martes por más de 40 millones de dólares durante una subasta de arte moderno organizada por Sotheby's en Nueva York, donde se posicionó como el lote más destacado de la jornada.

El cuadro, que hace casi dos décadas no logró concretar su venta en el mercado, superó las expectativas al alcanzar un precio cercano a su estimación inicial, fijada en alrededor de 40 millones de dólares. La cifra final se consolidó tras una breve pero competitiva ronda de pujas, a la que posteriormente se añadieron comisiones e impuestos.

¿En qué consiste la obra?

Pintada en 1909, poco después de la revolucionaria Les Demoiselles d'Avignon, la pieza muestra a un arlequín en actitud introspectiva, con el rostro apoyado sobre una mano. La figura está construida a partir de formas geométricas y una paleta sobria dominada por tonos grises, ámbares y verdes, rasgos distintivos del cubismo temprano.

Este Picasso era la pieza estrella de la colección del pintor estadounidense de origen italiano Enrico Donati, conocido como "el último surrealista", y su esposa Adele, por encima de otras obras de codiciados artistas como Van Gogh y Matisse.

La cifra que rompió el récord de Picasso

Pese a la expectación por 'Arlequín', vendido por 42,6 millones, el listón para un nuevo récord de Picasso estaba muy alto y no fue superado, ya que varios de sus cuadros se vendieron por más cien millones de dólares en subasta. El más caro fue 'Les femmes d'Alger (Version O)', que recaudó 179,4 millones de dólares en Christie's en 2015.

En 2008, un año después de la muerte de su dueño, el pintor Donati, 'Arlequín' iba a subastarse por unos treinta millones de dólares en Sotheby's pero fue retirado sin explicaciones, posiblemente por temor a una venta fallida en plena crisis financiera.

Según medios especializados, Donati lo compró por unos 12 mil dólares en la década de 1940, tras verlo expuesto en el Museo Nacional de Arte Moderno de París.

La obra pertenece a una época en la que Picasso se hallaba "en una especie de encrucijada crítica; un momento en el que está definiendo su nueva aventura en el cubismo", explicó la experta de Sotheby's Allegra Bettini, durante su presentación.

TG