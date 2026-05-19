El Festival Cultural de Mayo entra esta semana en uno de sus momentos más intensos y diversos. Entre danza contemporánea, circo urbano, música coral, recitales de piano y programas sinfónicos, la programación despliega propuestas internacionales y nacionales en teatros, templos, foros alternativos y espacios públicos de Guadalajara.

Entre las propuestas destaca “360 ALLSTARS”, espectáculo australiano que llevará al Laboratorio de Arte Variedades (Larva) una combinación de circo urbano, música en vivo, breakdance, basquetbol freestyle y acrobacia.

Hoy, martes 19, la compañía canadiense Compagnie Marie Chouinard se presentará en el Teatro Degollado con un programa doble integrado por “Magnificat”, estreno en Latinoamérica con música de Johann Sebastian Bach, y “Henri Michaux: Mouvements”. La función será a las 20:30 horas, con boletos de 150 a 400 pesos.

El jueves 21 la programación se dividirá entre dos escenarios. En el Teatro Degollado, el pianista español Martín García García interpretará obras de Tchaikovsky, Ravel y Brahms a las 20:30 horas, con boleto general de 200 pesos.

Ese mismo día comenzará en Larva la temporada de “360 ALLSTARS”, espectáculo de la australiana Onyx Productions que llegará como estreno en México. Creado por Gene Peterson, el montaje reúne disciplinas asociadas a la cultura urbana y al circo contemporáneo en una propuesta centrada en la destreza física y la energía escénica.

Las funciones se realizarán el jueves 21 y viernes 22 a las 20:30 horas, así como el sábado 23 a las 17:00 y 21:00 horas, con entrada libre hasta agotar localidades.

El viernes 22, el Teatro Degollado recibirá a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con la violinista estadounidense Geneva Lewis como solista y Johannes Wildner, de Austria, como director invitado. El programa estará dedicado a Brahms, con el Concierto para violín Op. 77 y la Sinfonía No. 1 Op. 68. La presentación comenzará a las 20:00 horas y los boletos tendrán un costo de entre 250 y 400 pesos.

Para el sábado 23, además de las funciones de “360 ALLSTARS”, el festival presentará “Mujer Mariachi”, espectáculo conmemorativo por el 20 aniversario del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. La función reunirá además al Mariachi Los Peques NT, Ballet Folklórico Nuevo Jalisco y Orquesta Sinfónica Virtuosi, a las 20:00 horas en el Teatro Degollado, con boletos de 300 a mil 200 pesos.

La semana concluirá el domingo 24 con un recital de piano y percusión encabezado por Lilya Zilberstein y Anton Gerzenberg, de Alemania, junto a los percusionistas mexicanos Iván Manzanilla y Miguel González.

El programa contempla las 21 Danzas Húngaras para cuatro manos, de Brahms; transcripciones de Bach para cuatro manos, de György Kurtág, y la Sonata para dos pianos y percusión, de Béla Bartók. La cita será a las 18:00 horas en el Teatro Degollado, con boleto general de 250 pesos.

Con artistas y compañías de Canadá, Australia, Estados Unidos, Alemania, Austria, España y México, el Festival Cultural de Mayo sostiene una semana en la que convergen danza, circo contemporáneo, música de cámara, repertorio sinfónico y tradición mexicana en el tramo final de su programación en Guadalajara.

CT