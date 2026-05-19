Geneva Lewis y Johannes Wildner llevarán a Brahms al Teatro Degollado

La música del legendario Johannes Brahms atravesará esta semana el Teatro Degollado como parte de la segunda sección del Festival Cultural de Mayo. La Orquesta Filarmónica de Jalisco presentará un programa dedicado al compositor alemán bajo la dirección del austriaco Johannes Wildner y con la participación de la violinista estadounidense-neozelandesa Geneva Lewis, una de las intérpretes jóvenes con mayor proyección dentro de la música clásica internacional. El concierto incluirá el Concierto para violín en re mayor, op. 77 y la Sinfonía n.º 1 en Do menor, Op. 68, dos piezas fundamentales dentro de la obra sinfónica de Brahms y profundamente ligadas a la sombra musical de Ludwig van Beethoven. Una sombra, que el mismo Brahms cargó tanto como lucero guía, como penitencia.

Durante una rueda de prensa organizada por el Festival Cultural de Mayo, y en la que estuvo presente EL INFORMADOR, el director Wildner habló no sólo sobre Brahms y Beethoven, sino también sobre el papel de la música en un momento mundial marcado por conflictos y fracturas sociales. “Todo está bien. Pero, ¿qué es lo que no está bien? El mundo en este momento”, dijo el director austriaco. Para Wildner, la música no transforma por sí sola la realidad política del planeta, pero sí posee la capacidad de abrir espacios de comunicación humana. “Lo único que realmente mejora al mundo es la comunicación. Y eso es precisamente lo que muestra este festival: cómo la comunicación, todos los días, cada minuto y cada segundo, abre los corazones de las personas y amplía las almas”.

El director, que no es la primera vez que visita Guadalajara, recordó incluso una experiencia vivida durante una función de danza en el Festival de Mayo de hace dos años, donde observó a personas detenerse frente al espectáculo y generar vínculos espontáneos alrededor del arte. “Por eso practicamos y hacemos música. Por eso trabajamos con la orquesta: para hacer que las personas se comuniquen entre sí y así es como podemos sobrevivir”.

Wildner, quien formó parte de la Filarmónica de Viena y de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena, describió además la relación histórica entre Brahms y Beethoven. Recordó que Brahms tardó casi tres décadas en concluir su Primera Sinfonía debido al peso que representaba continuar la tradición sinfónica alemana después de Beethoven. “La influencia de Beethoven era tan poderosa que todavía podemos escuchar en esta sinfonía la batalla entre Beethoven y el espíritu de Brahms”, comentó.

La obra, estrenada en 1876, fue incluso llamada durante años “la Décima de Beethoven” por la magnitud orquestal y emocional que alcanzó. Brahms trabajó en ella durante más de veinte años, enfrentando la presión de un público que esperaba encontrar en él al heredero natural de Beethoven. Wildner explicó también cómo Brahms absorbió distintas tradiciones musicales europeas. “Brahms provenía del norte de Alemania y fue un compositor del siglo XIX que reunió muchísimas tradiciones culturales de Europa: húngaras, gitanas, alemanas, francesas, italianas y balcánicas”.

Por su parte, Geneva Lewis regresará a Guadalajara después de haberse presentado hace dos años en el mismo recinto con el Concierto para violín de Beethoven. La violinista, reconocida por la BBC como Artista de Nueva Generación y ganadora de la beca Avery Fisher Career Grant, habló sobre la relación que ha construido con la Filarmónica de Jalisco. “Encontré una relación muy natural con los músicos y con la orquesta desde el primer momento”, comentó. “Es un grupo muy cálido, lleno de energía, muy acogedor e inspirador”.

La violinista recordó que durante su visita anterior percibió una conexión inmediata tanto con la orquesta como con la música. “Recuerdo haber sentido desde la vez pasada una conexión inmediata tanto con la música como entre nosotros. Era una sensación auténtica de compromiso y de querer darle vida a la música”.

Lewis interpretará el Concierto para violín en re mayor, op. 77, una de las obras más complejas del repertorio violinístico del siglo XIX. Brahms compuso la pieza en 1878 y la dedicó a su amigo, el violinista Joseph Joachim. Aunque el compositor consultó durante el proceso varias cuestiones técnicas con Joachim, muchas sugerencias fueron descartadas, dejando una partitura particularmente exigente para el intérprete. El director Wildner habló también sobre la conexión artística que encontró con Lewis desde el primer ensayo hace dos años. El director destacó particularmente la búsqueda de pureza sonora dentro de la interpretación de la violinista.

“No nos conocíamos, pero todo encajó de inmediato”, explicó. “Cuando tocó la primera nota pensé: ‘Este es Beethoven austriaco’”. “Geneva es una especialista en la pureza musical. He estado contando los días para volver a escuchar la pureza de su sonido y la lógica de su construcción musical”.

La violinista confesó sentirse emocionada por volver al Teatro Degollado, recinto que describió como uno de los espacios más espectaculares donde ha tocado.Aunque reconoció que todavía experimenta nervios antes de salir al escenario, aseguró que disfruta compartir música junto a colegas con quienes existe afinidad artística y humana.

“Amo este teatro. Es espectacular. El público también es muy cálido. Estoy nerviosa porque siempre me pongo nerviosa, pero estoy muy emocionada de compartir esto con colegas tan maravillosos”.

El concierto se realizará este viernes a las 20:00 horas en el Teatro Degollado como parte de las actividades del Festival Cultural de Mayo, que durante las últimas semanas ha reunido en Guadalajara propuestas de música, danza y artes escénicas provenientes de distintos países. Boletos desde $250 pesos.

Al cierre de la rueda de prensa, los participantes insistieron en la necesidad de mantener el contacto humano y artístico dentro de un mundo cada vez más fragmentado. “Debemos conservar el contacto directo con los artistas”, Sergio Alejandro Matos, director del Festival Cultural de Mayo. “Que siga existiendo esta buena costumbre de mantener vivos a los vivos”.

MF