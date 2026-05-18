Fueron 52.2 millones de personas que visitaron museos de México en 2025, reporta INEGI

La asistencia a museos en México mantuvo una tendencia al alza durante 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estos espacios culturales registraron una afluencia conjunta de 52.2 millones de visitantes , consolidándose como uno de los principales puntos de acceso al arte y la historia en el país.

Entre las entidades con mayor concurrencia destaca la Ciudad de México, que concentró 25.8 millones de visitas distribuidas en 166 museos, seguida por Nuevo León con 4.7 millones en 47 recintos, y Guanajuato con 2.4 millones en 60 espacios dedicados a la contemplación del arte.

En comparación con 2024, la afluencia total creció en aproximadamente 600 mil visitantes, lo que refleja una recuperación sostenida del interés del público por este tipo de oferta cultural.

¿Cómo los museos promueven el acceso al arte?

En cuanto al acceso, el informe señala que casi seis de cada diez museos operan con entrada gratuita, mientras que poco más del 21% cobra una cuota fija y un 19.1% combina el cobro con días específicos de acceso libre , una estrategia que busca ampliar el alcance entre distintos sectores de la población.

En 2025, 89.5% de los museos contó con servicio de visitas guiadas y 49.4%, con actividades artísticas y culturales, escenario que también se presentó en 2024, con 88.4 y 50.0 respectivamente. Además, 34.9% de los museos contó con infraestructura para personas con discapacidad y 33.5%, con servicio de internet.

¿Quiénes asisten más a museos?

De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9% contó con escolaridad de nivel superior y 25.4%, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024, es decir, 60.8 y 26.2, respectivamente. En 2025, personal de los museos entrevistó a 191 mil 316 personas visitantes: 54.3% correspondió a mujeres y 45.7%, a hombres. La cifra fue mayor a la edición 2024, en la que se realizaron 180 mil 903 entrevistas.

¿Por qué la gente no asiste a museos?

En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes: falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con15.9 % En 2024, los principales motivos para no ir fueron los mismos.

De las personas que visitaron museos en 2025, 61.9% contó con escolaridad de nivel superior y 25.4%, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de 2024.

TG