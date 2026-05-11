Los Beatles tendrán su primer museo oficial, en Londres

El histórico edificio de Savile Row donde The Beatles ofrecieron su último concierto en vivo en 1969 se convertirá en el primer museo oficial dedicado a la legendaria agrupación británica.

La noticia fue confirmada por los dos integrantes sobrevivientes del grupo, Paul McCartney y Ringo Starr, quienes anunciaron que el recinto abrirá sus puertas el próximo año en el número 3 de Savile Row, una construcción georgiana protegida que funcionó como centro de operaciones de la banda entre 1968 y 1972.

El inmueble guarda algunos de los momentos más emblemáticos en la historia del rock. En su sótano fue grabado gran parte del álbum Let It Be, mientras que en la azotea tuvo lugar el célebre concierto improvisado del 30 de enero de 1969, considerado la última presentación pública de los cuatro integrantes originales: John Lennon, George Harrison, McCartney y Starr.

Aquella actuación, que duró cerca de 42 minutos en medio del frío invierno londinense, quedó inmortalizada en imágenes que con el paso del tiempo se transformaron en una de las escenas más icónicas de la música contemporánea.

¿Por qué abrieron un museo de los Beatles?

En declaraciones, McCartney destacó la importancia de abrir un espacio oficial donde los seguidores puedan conocer más de cerca la historia del grupo, señalando que aunque miles de turistas visitan cada año lugares emblemáticos relacionados con la banda, como Abbey Road Studios, pocos pueden acceder realmente a esos espacios históricos.

"Por eso me pareció fantástica" la idea de abrir este museo, agregó McCartney, asegurando que está "ansioso" por ver concretado el proyecto. Y añadió: "Fue una experiencia increíble volver recientemente al número 3 de Savile Row y visitar esos lugares. Estas paredes guardan muchísimos recuerdos valiosos, ni hablar de la azotea". Para Ringo Starr, "fue como volver a casa".

¿Qué se puede encontrar en el museo?

En el museo llamado The Beatles at 3 Savile Row, distribuido en siete niveles , los fans podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y una tienda de productos oficiales de Apple Corps, la compañía de la banda. También será posible visitar una reconstrucción del estudio de grabación y subir hasta la famosa azotea , con vista sobre la capital británica.

"Entras por la planta baja, hay recuerdos y cosas por el estilo. Después subes por el edificio y ves distintas cosas que ocurrieron aquí y allá, hasta que llegas arriba, sales a la azotea y finges ser un Beatle", explicó sir Paul, resumiendo lo que los turistas encontrarán en los distintos pisos de la nueva atracción.

McCartney y Starr, de 83 y 85 años respectivamente, además de promocionar el nuevo museo, siguen plenamente activos en la música. El álbum número 22 de sir Ringo, "Long Long Road", salió el mes pasado y alcanzó el segundo puesto en las listas británicas de música country.

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El nuevo álbum de sir Paul, "The Boys of Dungeon Lane", está previsto para el 29 de mayo. Mientras tanto, el 8 de mayo se lanzó el segundo sencillo del disco, "Home to Us", el primer dúo oficial entre McCartney y Starr.

La ciudad natal del grupo, Liverpool, ya cuenta con dos museos dedicados a los Beatles -el Liverpool Beatles Museum y The Beatles Story-, pero ninguno lleva el sello oficial de Apple Corps. Y ese reconocimiento solo podía quedar en Londres, la ciudad que más marcó la historia de la banda.

TG