“Whitexicans”, ¿una nueva forma de racismo en México?

Viajes, dinero, y estatus social son algunas de las características atribuidas a la nueva categoría denominada “whitexicans”. Sin embargo, quienes se sienten aludidos reclaman que están siendo juzgados por su estilo de vida y color de piel, más claro que el del resto de la población.

“Prieto”, “indio”, “naco”, “gato”, son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discrimina a las personas de piel oscura. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de un estatus económico elevado: “fresa”, “pipirisnais” y “fifí”. A estos últimos se les ha unido recientemente “whitexicans”, derivada de la contracción de las palabras inglesas white y Mexicans, blanco y mexicanos. Aunque según los expertos están menos extendidos que otros términos y su impacto es menor, hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales. Recoger esa forma de vivir con fotos y comentarios es lo que hace la cuenta de Twitter @LosWhitexicans, y aunque lo hace en clave de humor, uno de sus creadores asegura que busca evidenciar el clasismo y el racismo en México.

Los “whitexicans” representan a ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades, comenta uno de los administradores de la cuenta, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Él mismo se incluye en esa categoría, y asegura que posee un buen estatus económico y que por eso creó la cuenta, para parodiar las actitudes de su propio círculo social y evidenciar las actitudes diarias con las que se normaliza el racismo en México.

Algunas personas acusan que la palabra “whitexican” es racista y discriminatoria. De acuerdo al administrador, son personas que presumen de sus privilegios, ya sean económicos, profesionales o educativos, además de discriminar a aquellos que no pertenecen al círculo. Pero ¿qué hay realmente detrás de la nueva etiqueta? ¿Discriminación y racismo, o un cambio en el pensamiento de clases en México?

El peso de las palabras

El neologismo “whitexicans” se utiliza por tanto para referirse a los mexicanos de piel clara, quienes componen apenas el 4.7% de la población del país según el Proyecto de Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas en inglés), auspiciado por la Universidad de Princeton y en la que participan investigadores de Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Sin embargo, para los expertos consultados el término no cataloga como discriminatorio, ya que según estos no alcanza el nivel ofensivo de, por ejemplo, las palabras “indio” o “naco” en México.

Cuando eres moreno y escuchas la palabra “naco”, duele. Y no sé si al revés esté pasando eso cuando los blancos escuchan la palabra “whitexican”. “No es una ofensa”, señala Carl Jones, profesor de la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Westminster, en Reino Unido, y quien investiga el racismo en la publicidad de México. “Creo que algunos toman esta palabra de forma positiva”, explica. “Es una forma de reforzar su estatus”.

Para el administrador de la cuenta @TheWhitexicans la denominación no tiene el mismo impacto que decirle “naco” o “indio” a alguien. El humor que tiene como protagonista la gente de piel oscura o pobres siempre ha existido, y con esa cuenta de Twitter lo que sus creadores pretenden es hacer humor con el estilo de vida del otro sector de la población, los blancos privilegiados, asegura.

No sólo una cuestión de apariencia. Para el administrador de @TheWhitexicans no es necesario tener piel clara para ser uno de ellos, basta con adoptar sus actitudes, como creerse superior a los demás, discriminar y presumir su estilo de vida. La doctora antropología social Areli Ramírez lo explica haciendo la diferencia entre dos conceptos: blancura y blanquitud.

Al color de la piel se le puede denominar como blancura, pero la blanquitud tiene que ver con una serie de actitudes, de ideas, de imaginarios, le explica Ramírez. Una persona de tez morena u oscura puede adoptar características y actitudes de una persona blanca, porque se percibe a sí misma como tal, debido a su lengua, sus hábitos de consumo y estilo de vida, agrega.

Blancura aspiracional

Carl Jones, el profesor de la Universidad de Westminster, cree que los mexicanos aspiren a la posición y privilegios de los que tienen la piel más clara tiene que ver en parte con la publicidad que se difunde en el país. Los vendedores mexicanos creen que si un consumidor compra un producto aspiracional -que su bolsillo no le permitiría pero que anhela- y que es usado por una persona de piel más clara, ese consumidor pensará que está participando de un estilo de vida blanco deseable, explica.

Las personas de piel oscura rara vez son utilizadas por los publicistas para representar un estilo de vida deseable o a la que aspirar, señala el profesor de la Universidad de Westminster.

Una de las críticas que se hace al concepto de “whitexican” hace referencia a la polarización que genera en la sociedad. La cuenta de @TheWhitexicans constantemente recibe respuestas de usuarios que aseguran que debido al mestizaje no hay distinción de razas y que todos los mexicanos son iguales.

Pero usar como justificación el mestizaje es una forma de minimizar el racismo, opina la doctora en sociología Mónica Moreno.

En México el mestizaje es el sujeto ideal de la nación. Pero con el mestizaje se quiere eliminar ciertas cosas y enfatizar otras. Es una mezcla que quiere borrar lo indígena y quiere resaltar lo blanco, explica la académica mexicana de la Universidad de Cambridge. Aunque la idea es que todos somos mestizos, hay unos mejores que otros, subraya.

Y sí, “en México las oportunidades laborales, académicas y sociales dependerán del tono de piel”, asegura. “El color de piel es muy importante en México. Marca muchas distinciones. Sirve para modular muchas interacciones sociales”, dice la académica.

Aunque a veces la publicidad busca resaltar la cultura indígena, la socióloga Moreno dice que “se hace a través de los rasgos europeos”.

La cuenta de @TheWhitexicans postea mensajes en los que se pone en evidencia la desigualdad de oportunidades por la pigmentocracia -término académico que defiende que las jerarquías sociales dependen del color de la piel- y estas coinciden con datos oficiales en México. “(En México) Las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas; las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo”, escribió en Twitter Julio Santaella, el director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En México el color de piel determina el sector profesional en el que los mexicanos se pueden desarrollar. Esa fue una de las conclusiones de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis) de 2017 y junto con otros datos causó polémica en el país.

De acuerdo con Santaella, la encuesta hizo patentes los niveles profesionales a los que algunas personas no pueden llegar debido a su tono de piel.

¿Racismo a la inversa?

Sin embargo, entre quienes son etiquetados como “whitexicans” hay quien asegura que están siendo discriminados por su color de piel más que por sus actitudes. “Aviso: a cualquiera que use el término ‘whitexican’ conmigo o con quien sea, muere digitalmente para mí. Lo último que nos faltaba como país era generar odio y rencor con un concepto pen***, basado en el color de la piel. Carajo”, tuiteó en abril el periodista Max Kaiser.

Los sociólogos consultados difieren que esta etiqueta sea un racismo a la inversa, debido a que los aludidos gozan de privilegios y estatus que los colocan en una esfera diferente a las víctimas de racismo.

“La sociedad no está organizada para que (a las personas blancas) se les nieguen sistemáticamente las oportunidades de vida. La sociedad está organizada para que las personas blancas florezcan”, dice la doctora en sociología Mónica Moreno.

Para que se pueda hablar de racismo la gente blanca debería perder todos sus privilegios, entre ellos el dinero, el estatus y la profesión, aclaran los sociólogos.

“(Utilizar la palabra ‘whitexican’ contra alguien) puede ser discriminación, o una ofensa, pero no es racismo, porque los ‘whitexicans’ siguen teniendo sirvientas y siguen teniendo dinero”, agrega.

Lo que sí reconocen los expertos consultados es que abona más a las tensiones y fricciones entre clases. Está mal ofender a cualquier persona. Es una pérdida de tiempo, no es productivo, dice Moreno. La académica de la Universidad Iberoamericana coincide en que la creación de nuevos insultos no favorece a la tensión social que se vive en México. Sea como sea, este tipo de nuevas categorías como los “whitexicans” no contribuye a una reconciliación nacional. Cualquier término de este tipo no contribuye a que estemos mejor.