Una poeta de momentos 

La poeta española Magdalena Sánchez Blesa publicó recientemente “Instrucciones a mis hijos”, un poemario que habla de la cotidianeidad, pero con el corazón de por medio, pues hace visible lo constantemente imperceptible ante los ojos superfluos. Además, no se separa de las temáticas que ha abordado como autora: la familia.

Gracias a las redes sociales, sus versos comenzaron a popularizarse y llegar a más lectores, por lo que cada día logra su objetivo con la poesía: “Tengo un poema que se llama ‘Soy poeta de aceras y de patio’. Soy poeta de momentos, de mirar a la gente a la cara y de nada de tonterías, porque todos estamos en el mismo mundo y hemos venido a pasárnosla bien y ser felices, hay que poner la humildad, la sencillez. La manera en la que yo he llegado aquí ha sido con mucho esfuerzo, con una lucha tremenda, escribiendo desde que tenía ocho años, cuando murió mi padre. Y lo que he pretendido con la poesía ha sido la cercanía con los demás”, detalla Blesa en entrevista.

Igualmente, la autora española desea acercar la poesía al público en general, ya que, considera que la este género literario aparenta ser inaccesible para muchos, por lo que desea “que la poesía mía sea para todos, para que ellos también la entiendan. Digamos que son una especie de cuentos que riman, pero que se sientan ellos dentro de la poesía mía, involucrados. De eso se trata la poesía, de acercar y de unir”.

Cercanía con los lectores

Dentro de su más reciente poemario, Blesa dedica uno de estos a sus lectores que le escriben a través de las redes sociales, siempre con disculpa en mano por las faltas ortográficas, aunque a la autora lo que le importa es que conecten con sus sentimientos, así lo expresa en “Condena”.

La gente comenzó a comunicarse directamente con la poeta luego de que su pieza “La madre” se hizo viral en internet; escrito cuando ella tenía apenas 19 años, tuvo millones de visitas y comenzó a compartirse por todo el mundo al lanzarlo vía Facebook, “alguien más lo publicó en su muro y ahí fue la revolución, le llegó a todo el mundo”, recuerda Blesa. Antes de este boom, la autora ya escribía, pues para ella es una actividad natural de su ser.

Su comunidad lectora creció y no dudó en continuar izando la pluma, así surgió “Instrucciones a mis hijos”, poema que da nombre a su más reciente libro. “Mi hija pequeña lo recitó conmigo y también ha tenido millones de visitas. Yo sabía que tenía una poesía que se entiende, que es sencilla, es cercana y es amable, siempre uniendo y no separando nunca, no hablando mal de nadie jamás, intentando que los siete mil millones de habitantes del planeta Tierra se sientan dentro de cualquier renglón mío que lean, que nadie se sienta excluido”, y así ha sucedido.

No solo sus versos son directos, sencillos y con dejo poético, también son honestos, pues la autora muestra su esencia, ser y pensamientos a través de las letras, incluso ha compartido escritos en el que habla sobre su experiencia y lucha contra el cáncer de mama.

Por último, Magdalena agradece la tierra que la acoge: Alhama de Murcia, el terruño donde sus poemas han nacido y continúan compartiéndose. Además, también ha incursionada en el mundo del cine, donde ha fungido como actriz y productora.