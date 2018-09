Una escena lúdica para los clásicos

Hoy llega la obra teatral “El príncipe ynocente”, de Lope de Vega, a la Sala 4 del Conjunto de Artes Escénicas, de la mano de la compañía Efe Tres Teatro, de Ciudad de México. Son ya cinco años con más de 100 funciones los que llevan interpretando este texto clásico.

Allan Flores, productor de la puesta en escena, platicó que la compañía “se conformó hace cinco años, precisamente con el pretexto de hacer esta obra. Quisimos juntarnos para hacer una obra de teatro clásico, para darle la vuelta a la concepción general que tiene el público de éste: que es aburrido, acartonado, lento y de flojera”.

El productor habló sobre la decisión de montar un texto escrito en español hace ya varios siglos, con la etiqueta de clásico: “Una cosa que nos interesaba bastante era conservar el verso, la belleza del texto. Para darnos la licencia de jugar y además respetar en cierta manera el texto original de Lope de Vega, hicimos una adaptación: lo que hicimos fue una doble capa de ficción, donde unos presos cuentan historias todos los días para pasar el tiempo”.

Sobre la trama, Allan detalló: “Los presos cuentan la historia de un príncipe, con los objetos que tienen en su celda. De repente unas cartas con las que juegan las agarran y se convierten en un abanico de la dama… Tomamos como ayuda la doble capa de ficción para que los presos nos ayudaran a contar y disfrutar la historia”. Lo dice el eslogan de la pieza: “Dos actores, 16 personajes, un Lope de Vega”, pues son los dos presos los que interpretan a todos los personajes en su relato metaficcional.

A pesar de la distancia temporal entre Lope de Vega y los actuales espectadores de teatro, hay un vínculo que no se rompe con una historia bien contada. Por ello la compañía quiso “Mostrarle a la gente que los clásicos siguen vigentes. No importa que haya cientos de años de diferencia: nos siguen diciendo cosas, nos siguen tocando. Habla de un príncipe que hace y deshace, que puede hablar por el mundo sin recibir un castigo a pesar de que no haga las cosas de la mejor manera”.

Otras producciones actuales de Efe Tres Teatro es “El Merolico”, basado en Cervantes.

ASISTE

“El príncipe ynocente”, 28 y 29 de septiembre, 20:30 horas, Sala 4 del Conjunto de Artes Escénicas: $250 pesos general. Por motivo del 1er aniversario del recinto, las funciones tendrán un 30% de descuento válido en taquillas del recinto y en línea con el código AÑOUNO.