Una década hablando con Arreola

Durante diez años, Juan José Arreola se sentó junto a la periodista Tere Vale para tener las más variopintas discusiones en ABC Radio, estación que Vale solía dirigir. Estas charlas permiten conocer a uno de los más grandes escritores mexicanos del siglo pasado más allá de la faceta como autor, sino como un ser humano versado en una gran cantidad de temas y dotado de una agilidad mental y un gran sentido del humor.

El libro “Arreola Vale. Sus mejores conversaciones” (Porrúa), recopilado por la periodista, recoge una selección de esta década de conversaciones y ofrecen un acercamiento al hijo predilecto de Zapotlán el Grande, quien “era un hombre intenso que le ponía mucha pasión a todo lo que hacía. Nunca perdió la curiosidad. Siempre fue un hombre que se atrevía a aventurarse, a descubrir cosas. Eso es lo que lo hacía único”, afirma la autora.

“Una buena conversación no tiene un guion. Va saliendo de lo que pueda aportar cada interlocutor. Pero era tal la vastedad de conocimientos, de perspectivas únicas que tenía Arreola que era imposible seguir un hilo conductor determinado. Ese es el chiste de estas conversaciones”, comenta Vale.

Diálogos llenos de risa

A lo largo del libro, el lector se vuelve testigo de la agudeza mental de Arreola mientras discute con Vale la falsedad de los círculos intelectuales o rememora los rituales de una declaración de amor en su juventud, en diálogos donde los juegos de palabras y las respuestas incisivas quedan como evidencia de la amistad entre el escritor y la periodista, quien recordó que “nos reíamos mucho. Me gustaba provocarlo y sacarlo de quicio y él se prestó a este juego muy inteligente de su parte que yo disfruté muchísimo. Es una de las grandes influencias en mi vida”.

Esta relación le dejó una gran serie de memorias a Vale, como el día que se molestó con ella durante una conferencia, cuando un comentario suyo en donde llamó “cucaracha” al escritor ruso Fiodor Dostoievski hizo que él se saliera a mitad de la presentación y la dejara sola ante el público.

“Luego volvió y dijo ‘Yo no puedo con esta mujer que dice tantas barbaridades’”, contó Vale entre risas.

Mucho por decir

La publicación del libro coincide con el centenario del nacimiento del jalisciense, de quien Vale lamentó que no sea más conocido por los jóvenes y sostuvo que se necesita seguir promoviendo la lectura de sus textos para evitar que caiga en el olvido.

Siendo Arreola un hombre que tenía una opinión sobre casi cualquier tema, Vale no dudó a responder sobre qué cosas le gustaría conversar con el autor de “La Feria” de continuar vivo actualmente:

“Lo primero que le diría es que lo extraño, que me encantaría seguir hablando con él. Me encantaría conocer su perspectiva de las redes sociales. Eso es algo que a él ya no le tocó y que ha sido un cambio en el cambio de paradigma sobre lo que él tendría mucho que aportar y que decir”.