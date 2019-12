Una "Bala" sacude la FIL

La YouTuber Isabella de la Torre, “La Bala”, regresó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), para presentar la secuela de su primer libro, esta vez la aventura se llama “Vistmond: más allá de la luz”. Comparte en entrevista que desde que comenzó esta historia ya tenía previsto continuarla. “Es muy bonita esa sensación de crear una historia en tu cabeza, y siento que la magia de los libros es que aunque tenga ilustraciones, tú te imaginas todo en tu mente, que tienes el poder de hacer toda la película en tu cabeza”.

Recuerda que cuando hizo “Vistmond: el cuartel de los sueños”, lo hizo pensando en todo aquello que le gusta y lo que al lector también le podría interesar. “Cuando avancé en la historia, yo misma me clavé un poco porque sentía que todo se iba dando (naturalmente) y definitivamente necesitaba otra historia, no podía terminar todo aquí y cuando empecé a escribir la secuela, busqué algo más oscuro, no es spoiler, pero muere uno de los personajes que me importan mucho, entonces lo sufrí, pero quería este giro para que la trama siguiera avanzando”, comparte.

Este mundo que creó Isabella tiene magia, es el hilo conductor primordial y está completamente cierta que su público va a quedar satisfecho con el resultado de esta reciente aventura, “me gustaría que pudiera darse una tercera parte porque siento que no se puede quedar hasta ahí, ‘Vistmond’ es un mundo muy grande y quiero seguir desarrollándolo”. Explica la YouTuber que estar creciendo y entrar a una edad más adolescente, también influenció en su manera de acercarse a las nuevas aventuras de la historia que se planteó.

“Sí, claro. Hay dos personajes, por ejemplo, que siempre hemos sabido que se gustan entre ellos, pero nunca se lo han dicho, nunca lo sabían, dudaban… Y creo que también he desarrollado esa parte según mi vida porque creo que estoy en una etapa donde a veces me gusta un niño o yo le gusto a él y eso es muy divertido, jugar con esos temas de mi vida real y ponerlos en el libro”.

En cuanto a sus planes para el próximo año, dice Isabella que el tema de la música está muy presente, ya está preparando lo que será su quinta canción de estudio que espera le guste a la gente.

“Desde siempre la música ha sido mi cosa favorita en la vida. Todo va hasta ahora comenzando, ya tengo en mi canal cuatro canciones y estoy por sacar la quinta que se llamará ‘Humano’; es mi primer tema y es como más lenta y más poderosa, no solo la letra, la canción es muy diferente ya que es la primera vez que hablo de esta parte negativa que a veces tenemos todos”.

Aunado a las actividades anteriores, “La Bala” también se está adentrando en el activismo ambiental, haciéndose consciente de la importancia de cuidar el planeta: “El cambio climático está siendo declarado como emergencia en muchos lugares, somos tantas personas en el mundo y si cada uno ponemos nuestro granito de arena, creo que podríamos hacer el cambio sin dudarlo”. Ella misma comienza a hacer actividades en pro del medio ambiente y asistiendo a eventos sociales que apoyan la causa de manera pacífica.

“Algo muy mágico en la vida es que por hacer una cosa, no forzosamente debes dejar opacada la otra. Siempre debes de tener tus ideas muy claras, la mía es que lo que quiero es la música. Esto es como si fuera un árbol con varias ramitas y éstas se dirigen a distintos lugares y no es que una rompa a la otra por estar ahí, puedes tener muchísimas, pero la raíz debe ser una, tu base”, finaliza.