Un tapatío protagoniza "Los Miserables"

La puesta en escena “Los Miserables” ha congregado talento de Iberoamérica y a representantes nacionales que ponen el nombre de su ciudad natal en alto; tal es el caso del actor tapatío Carlos Quezada, que ahora toma el reto de alternar el personaje protagónico del montaje en la Ciudad de México.

"Trabajar con los creativos de Inglaterra es algo importantísimo para mi carrera y como actor en teatro musical”.

Carlos ha estado en el musical desde que se estrenó, pero haciendo otro personaje, sin embargó la producción decidió buscar a otro talento para alternar las funciones con el español Daniel Diges, y después de varias pruebas, Quezada se quedó con el rol. El actor tapatío, que radica en CDMX, trabaja en Guadalajara como director de escena, y esta oportunidad de estar en las grandes ligas del teatro en el país, es para él un logro que ha trabajado desde hace muchos años.

“Después de haber terminado ‘El Rey León’ donde interpretaba a ‘Scar’, se me abren las puertas ahora para estar dentro del musical de ‘Los Miserables’. Todas las semanas estamos dando funciones, y ahora estaré alternando próximamente el papel de ‘Jean Valjean’ que es el protagónico, se me ha hecho algo mágico lo que estoy viviendo por esta nueva oportunidad que se me dio en Ocesa. Yo seré el mexicano que estará representando a nuestro país con este personaje”, comparte en entrevista.



El montaje no es ajeno para Carlos, él tuvo la oportunidad de hecho de hacer a “Jean Valjean” en Guadalajara con una compañía del Tecnológico de Monterrey (TEC) que lo invitó a participar. “Como actor invitado, me vine acá unos meses para preparar el personaje y montar presentaciones padrísimas, porque las que hace el TEC son de primer nivel. Obviamente esto que hago con Ocesa, la puesta original viene de Londres y ya es otro boleto. Trabajar con los creativos de Inglaterra es algo importantísimo para mi carrera y como actor en teatro musical”.

Una brasileña es “Cosette”

La actriz brasileña Clara Verdier, quien tiene más de 10 años de trayectoria en el teatro, vino de su país natal para ser parte de “Los Miserables” en México. Es la primera vez que viene a nuestra nación, pero precisamente su experiencia en escena y encarnando a “Cosette” en Brasil, fueron parte de la decisión para que ahora ella haga el mismo personaje aquí.

“Estuve en la producción de ‘Los Miserables’ en Brasil como ‘Cossette’ y de ahí fui invitada a participar en México. En esta puesta en escena hay cinco personas que estuvieron en el elenco de Brasil, pero todos hicimos audiciones, yo mandé un video en español para acá, la verdad es que no hablaba el idioma hasta antes de venir a México y cuando recibí la invitación empecé a estudiar y ahora aquí estoy”.

SABER MÁS

El próximo viernes 20 de abril en Teatro Galerías, Carlos Quezada presentará como director el montaje “España Olé” con los estudiantes de la Preparatoria TEC Santa Anita, un show con más de 50 artistas en escena. Las funciones serán a las 18:00 y 20:30 horas. El costo del boleto en zona delantera es de 200 pesos y en zona trasera 180. Boletos a la venta en las Instalaciones de Prepa Tec.