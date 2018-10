Tres premios Nobel visitarán la FIL

Faltan 51 días para la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por lo que el día de ayer se presentó su programa oficial. Con Portugal como país invitado de honor, la FIL comenzará el domingo 24 de noviembre.

La edición número 32 recibirá a tres premios Nobel: el escritor turco Orhan Pamuk, Nobel de Literatura en 2006; el mexicano Mario Molina, Nobel de Química en 1995; y George Smoot, Nobel de Física en 2006.

En sus 31 ediciones previas, afirmó el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Navarro Navarro, la feria ha recibido a 13 millones de personas, al convertirse durante sus nueve días en “La ciudad del idioma español”. Del programa resaltó Ecos de la FIL, donde jóvenes del Sistema de Educación Media Superior reciben en sus preparatorias a escritores nacionales y extranjeros. En total son unos 60 mil estudiantes los que conviven con los autores.

Raúl Padilla López, ex rector y presidente de la FIL, destacó del invitado de honor como un país que habían deseado tener desde hace varios lustros. Marisol Schulz, directora de la feria, agregó que con la presencia del país se cumple un sueño, además de un ciclo de países iberoamericanos. Con 154 años de relaciones diplomáticas entre Portugal y México, el verso que engalana el eslogan de esta edición es “El futuro es la aurora del pasado”, del poeta portugués Teixeira de Pascoaes.

Padilla abundó en el programa de la feria, que en esta ocasión le da la bienvenida a nuevas secciones, como “Libros al Gusto: Letras y Arte Culinario”, un espacio para agrupar los textos sobre gastronomía, con conferencias y presentaciones de libros sobre el gozoso tema. Otra novedad es “Al Ruedo: Ocho Talentos Mexicanos”, donde se presentarán ocho jóvenes escritores del país, como la tapatía Abril Posas.

A partir de este año, agregó el presidente de la FIL, el Homenaje al Bibliófilo llevará el nombre de José Luis Martínez: este año fue para Enrique Florescano. La FIL acoge también el programa “Nombrar a Centroamérica” a través de Centroamérica Cuenta, que reúne a los literatos de “la cintura del continente”, encabezados por el Premio Cervantes, Sergio Ramírez.

Música, academia y más

Manuela Júdice, comisaria de la presencia de Portugal en la FIL, comenzó por compartir un mensaje de António Lobo Antunes, Premio FIL en 2008 y Camões , es uno de los principales escritores de la comitiva portuguesa (que trae a 40 autores): “Me han tratado siempre con un cariño que no puedo olvidar”. Entre los otros autores convidados están los máximos representantes de la literatura actual del país, como los Premio Camões (máximo galardón en lengua portuguesa): Hélia Correia y Manuel Alegre. Con Portugal también vendrán dos premios Camões de África: Germano Almeida (Cabo Verde) y Mia Cuoto (Mozambique).

De la programación del Foro FIL, una de las cerezas del pastel, Manuela comentó la presencia del grupo Moonspell, además de Gil do Carmo, quien alternará con Lila Downs: Júdice recordó la anécdota de la película “Fados” (dir. Carlos Saura), donde Lila canta un fado de Lucília do Carmo, abuela de Gil do Carmo.

Entre las exposiciones que llegarán está la de “Bordados de amor”, tradición portuguesa que se ligará a los bordados de la paz en México. Otra exposición será la de Almada Negreiros, con recreaciones de sus murales: el pintor fue amigo de Fernando Pessoa.

Por su parte, el pabellón de Portugal, adelantó Júdice, tendrá en venta más de mil títulos, tanto en español como portugués. Será administrado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y tendrá un aspecto con firmas de los autores invitados y azulejos en su interior.

La comitiva portuguesa tendrá presencia en prácticamente todos los programas de la FIL, desde la vinculación de negocios hasta “La FIL también es Ciencia” (con las fundaciones Champalimaud y Gulbenkian). En el programa académico tendrán actividades entorno a Fernando de Magallanes y un taller sobre conservación.

La comisaria resaltó en el rubro periodístico la sesión que tendrá el programa de actualidad Governo Sombra, de TSF: estarán presentes los autores Ricardo Araujo Pereira y Pedro Mexia, con los periodistas Carlos Vaz Marques y João Miguel Tavares. En el programa tratan temas de actualidad con un punto de vista fresco y divertido.

Héctor Raúl Solís Gadea, rector del CUCSH y encargado del mencionado programa académico, señaló que cada vez más éste ha avanzado para dejar de ser un conjunto de actividades escolares para tener formatos más amplios y ser una caja de resonancia sobre lo que ocurre en el mundo. Este año se debatirán cuestiones de género, agua y cambio climático, periodismo cultural, además de conmemorar aniversarios como los 200 años de Marx, el medio siglo del 1968 y a Juan José Arreola en su centenario. En total, son 37 actividades de este rubro con 303 participantes (84 internacionales, con 20 de Portugal).

Planea tu visita

Marisol Schulz recordó a los miles de lectores que visitan la feria la posibilidad de comprar las entradas con anticipación en las oficinas de ésta (ubicadas en Av. Alemania 1370), y así evitar las filas en la explanada de Expo Guadalajara. Igualmente, recomendó a los lectores echar mano de la herramienta en la página web para consultar el programa y crear una agenda propia (fil.com.mx), que también se puede hacer en su app para teléfonos móviles.