Tres museos, una tarea en común

El Laboratorio de Arte Variedades (LARVA), el Globo: Museo de la Niñez y el Museo de Arte Raúl Anguiano tienen nuevos directores. Se trata de Ihonatan Ruiz Rivera, Juan Jorge Triana Cervantes y Julio César Herrera Osuna, respectivamente, quienes encabezarán estos recintos culturales a cargo de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. En entrevista, estos directivos nos adelantan cómo será su administración.

En principio Julio Herrera comenta que el MURA, ubicado en Mariano Otero, se encuentra en buenas condiciones estructurales y administrativas: “Es un espacio vivo, está en términos generales en buen estado de conservación. Cumple con la normativa. Necesitamos trabajar más para ser más incluyentes, ser más accesibles, pero lo vamos a implementar con la marcha del trabajo”.

Un detalle que tiene el museo es el vandalismo al exterior, en uno de sus murales efímeros. La nueva administración valorará qué se hará con este espacio: “Tenemos que hacer un diagnóstico, una valoración física. Eso nos arrojará qué necesidades tienen”. La condición de murales efímeros fue el principio de la vocación, aunque en los noventa dejaron de renovarse sus muros exteriores.

Violeta Parra, titular de la Dirección de Cultura de Guadalajara, señaló que otra opción es intervenirlos: “En el sentido de reinterpretar lo que hay: valorar los elementos que hay. Si es posible hacer una intervención en ese sentido”. “Cualquier decisión tendría que ver con el tema de la consulta pública”, añadió el director.

Otro reto es la vinculación con la comunidad: “Para eso estamos viendo, analizando y poniendo en práctica algunas cosas. Actividades sociales lúdicas y ampliar el servicio educativo que tenemos en el museo, no solo con las actividades de grupos escolares”. Del público del museo, un 52% es recurrente: el interés va también sobre el resto, con 36% en edad escolar: “Un público que no está completamente formado. La opción en el museo es llegar, observar y leer lo que hay. Analizamos el tema del servicio educativo y cumplimentar: a veces el arte contemporáneo es difícil de entender si no hay un bagaje anterior”.

En su programación, el museo trabajará con talento local. Actualmente cierran la agenda 2019: “Vamos enfocados hacia tener lo más contemporáneo que se produce aquí (artistas consagrados y emergentes)”. Su próxima inauguración es “Guiexhu’ba”, con obra de Pablo Serna.

Una bebé-ludoteca para el Globo

Jorge Triana comenta que llegó a un museo destinado al público infantil para encontrarse con “un espacio maravilloso, ya con la remodelación. Es un espacio con mucho potencial. Me encuentro un equipo muy sólido, sin necesidad de que tuvieran a una persona al frente seguían trabajando de manera continua”.

Cabe señalar que recientemente el gobernador Enrique Alfaro adelantó que realizará una inversión millonaria en este museo, sobre este punto Violeta Parra señaló: “Estamos trabajando sobre el proyecto ejecutivo para poder completar pendientes. (Alfaro) nos preguntó qué es lo que hizo falta para que esté mejor equipado”, cuando terminen el proyecto sabrán montos que solicitarán al gobierno de Jalisco.

Entre los proyectos porvenir está hacer al espacio más incluyente con la comunidad: “Es un museo que les pertenece: votaron porque ese museo se volviera a echar a andar de una manera más moderna. La idea es que haya una vinculación muy estrecha con la zona”. El plan también es crecer el tiempo de estancia de los asistentes, al ofrecer actividades vinculadas a las exposiciones: “Que los niños no solo vayan a una actividad, sino que tenga toda una relación para que se queden un buen rato”. La vinculación del público seguirá con el formato escolar, tanto de la zona como de otras partes de la ciudad. Igualmente reforzarán la primera infancia con una bebé-ludoteca, además de la atención a adolescentes.

El plan de trabajo del Globo plantea exposiciones trimestrales y temáticas: la próxima será con seis animadores de Guadalajara, discípulos de Guillermo del Toro: Juan José Medina, Rita Basulto, Luis Tellez, entre otros. Proyectarán sus cortometrajes y tendrán a los personajes en exposición, además de actividades paralelas.

El acercamiento del LARVA

Por su parte, Ihonatan Ruiz comentó: “Estamos en el diagnóstico de las fichas técnicas: revisar el equipo de sonido. El espacio tiene unos rebotes muy singulares. Estamos en la revisión de las bocinas y el equipo para poder mejorar”. La vocación del espacio tiende a las artes escénicas alternativas, con “todo lo que no sea teatro, danza, circo, performance”. Para concretar más funciones, apuntó Ruiz, una vinculación que desean es no solo con el ayuntamiento, sino también con la Secretaría de Cultura estatal, para tener mayor presencia de la Muestra Estatal de Teatro y del Festival Onésimo, por ejemplo, además de las colaboraciones con compañías locales como Luna Morena y Periplo (con quienes tendrán funciones en su festival, a realizarse la próxima semana).

Para el LARVA también es importante acercar a la gente que está alrededor, sobre todo a los estudiantes de las preparatorias cercanas al Centro Histórico: “Lo que nos interesa es que los vecinos se apropien también del foro”, comentó el director.

En el tema de las actividades, buscarán revitalizar el esquema de residencias artísticas que sí tengan un proceso creativo in situ: “Comenzar un proceso creativo, un proceso de formación que arroje un proyecto o un producto en específico”, comentó Violeta. Ihonatan agregó que otra actividad mensual será con creadores icónicos, para que tengan un taller, ofrezcan conferencias sobre sus procesos creativos y una presentación: “No solo que se presenten, sino que platiquen con el público sobre cómo llegan a los puntos de creatividad”.

Asistencia de octubre 2018 a mayo 2019:

MURA: 5 mil personas.

LARVA: 3 mil personas.

Globo: 18 mil personas.

Para saber

Al cuestionar a Violeta Parra sobre el presupuesto destinado a cada espacio, señala: “No estamos trabajando sobre presupuestos etiquetados. Es conforme a los proyectos: se valora por muchas cosas, en términos curatoriales, artísticos, de los mismos ejecutantes, de las propuestas”.