Tragicomedia rural para empoderarse

Tener una profesión o ser independiente no son sinónimos absolutos del empoderamiento femenino. Para el dramaturgo Teófilo Guerrero existen otras condiciones en las que una mujer puede sentirse plena desde las cuatro paredes de su hogar o su pueblo y eso desmenuza en su obra “La esperanza es una llaga negra en el corazón”, y de la que la compañía A la deriva Teatro transformará en montaje en el Foro Periplo (Prisciliano Sánchez 790).

El director teatral, Fausto Ramírez, señala en entrevista que la intención de realizar este proyecto surge desde la antología de la dramaturgia jalisciense contemporánea que publicó a través de la Universidad de Guadalajara y de que progresivamente han dado paso a montajes como el que se avecina, en el que apuesta por una temática con diversos abordajes como la migración, las costumbres, la inseguridad y el papel de la mujer de campo, por ejemplo.

“Dos mujeres están discutiendo sobre la pertinencia o no de matar un guajolote para hacer un mole para la pareja de una de ellas que se fue hace tres años y que no regresa. A partir de esa sencillez, Teófilo nos adentra al mundo de la migración, la guerra y el narcotráfico. Ahora el que se va no sabe si regresa, si termina en una fosa clandestina, si hará una nueva familia o se olvida de lo que dejó aquí”.

Dolorosa espera

Con recursos de Proyecta y México en Escena del FONCA, es como A la Deriva Teatro propone este este montaje protagonizado por Viridiana Gómez y Edith Castillo, quienes exponen diversas incertidumbres de quedarse en el pueblo a esperar a alguien y lo que sigue para esas mujeres.

“Es una comedia dolorosa, primero estás en la disputa de hacer un mole, pero una de ellas también se resiste a algo tan sencillo como pudiera ser esto, sabe que si hace el mole se queda en esa tradición, no lo dice pero lo da a entender. Sabe que si lo hace se quedará como una mujer más víctima de todas estas situaciones de violencia. El montaje hace un reflejo a la resistencia de seguir con una tradición y que puede significar una ruptura en muchos sentidos, así está conformada nuestra situación”.

Fausto Ramírez puntualiza que la obra no pone en disputa la importancia de las costumbres que dan identidad a una persona o comunidad, pero sí de cómo un cambio de decisión puede significar la liberación.

“Siempre tiene que haber una generación de ruptura que diga: no, tenemos que avanzar más firmemente hacia otra sociedad. La obra también tiene guiños rulfianos, al teatro del absurdo, a la utopía, de cuando te quieres ir”, finaliza.

