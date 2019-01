Trabajadores de cultura se manifestarán

Integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) rodearán la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, como parte de un acto simbólico ante la falta de respuesta de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal.

“Será una manifestación pacífica, un acto simbólico. Como sindicato mayoritario no sólo vemos por los derechos laborales, también vemos por la defensa del patrimonio cultural, porque la cultura sea un papel fundamental, pero si no vemos respuesta por parte de las autoridades no nos dejan otro camino que comenzar a manifestarnos”, comentó Leonardo Macareno, colegiado general de Organización del sindicato.

El SNDTSC es el sindicato mayoritario del sector cultural al agrupar a más de 5 mil 500 trabajadores, de diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), restauradores y académicos, quienes se manifestarán en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

“También estamos invitando a la comunidad artística. Desde ahí haremos un llamado a la apertura al diálogo con las autoridades de la Secretaría de Cultura para que ya nos reciban y poder entregar un pliego petitorio. Al día de hoy no ha habido una verdadera relación de diálogo y de trabajo”.

Integrantes del SNDTSC, adelantó Leonardo Macareno, sostendrán una reunión con Lucina Jiménez, directora general del INBA, el lunes 14 de enero; sin embargo, señaló que en el caso del INAH, los trabajadores buscan la destitución de Diego Prieto, director del instituto, y entregarán una carta una carta física dirigida a Alejandra Frausto.

En el documento, los trabajadores señalan que no hay renovación de contrato, sino “despido indiscriminado” de aquellas personas contratadas bajo el régimen del Capítulo 3000, algo que va más allá de una “medida de austeridad” porque “pasa por alto la realidad y la razón de ser de este personal, que responde, en buena medida, a la necesidad de trabajadores de base, debido a la naturaleza de las funciones que requiere desarrollar”.

“Solicitamos una reunión para poder dilucidar grandes temas como las condiciones laborales, para solucionar la problemática institucional. El diálogo con Diego Prieto es un tema que no hemos podido consolidar”, agregó.

En 2018 tuvimos reuniones con Prieto, pero mucho de los compromisos minutados por él mismo, no han tenido cumplimiento, algo que ha empantanado el escenario institucional”, indicó Carlos Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Sectorial del INAH.

Hernández señaló que existe un acuerdo por parte del Congreso Nacional que acordó solicitar la destitución de Diego Prieto, tras un análisis profundo y por el incumplimiento de compromisos, algo que el director del INAH ya sabe.

“A finales del año pasado Prieto nos dijo que había sido ratificado. El acuerdo del Congreso Nacional se mantiene; sin embargo, siguen sin haber respuestas resolutivas al pliego petitorio nacional, algo que no abona que podamos allanar el camino y encontrar los consensos”, remató Hernández.