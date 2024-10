El viernes 11 y sábado 12 de octubre llegará al Teatro Galerías de Guadalajara el montaje “La obra que sale mal”, una divertida comedia de enredos ganadora del Premio del Público en los Premios Metropolitanos de Teatro, en 2019.

En el elenco participan Ricardo Fastlicht, Rodrigo Murray, Luis Fernando Peña, Luis Rodríguez “Guana”, Daniel Sosa, Luis Curiel, Ari Albarrán y Ana Jimena Villanueva.

A propósito de la visita a Guadalajara, Ari y Daniel, quienes son grandes exponentes de la comedia nacional actual, hablan con EL INFORMADOR sobre ser parte de este proyecto tan divertido: “Este es un elenco que está dispuesto a arriesgar el pellejo para que la gente se divierta y más el público de Guadalajara que siempre nos recibe súper bien”, dice Ari, quien también expresa qué significa para ellos hacer una obra de teatro dentro de una obra de teatro.

“Para nosotros es una esquizofrenia doble, porque la gente puede pensar que somos Daniel y yo los que estamos corriendo por ahí (en el escenario), pero no, son nuestros personajes, quienes trabajan en una asociación dramática amateur. Entonces, ellos quieren presentar una obra de misterio que no va a salir del todo misteriosa, habrá muchas cosas que se revelen dentro de la función porque las cosas les empiezan a salir bastante caóticas y eso es lo que provoca la risa en el público”.

Sobre su personaje, comparte Ari que éste trabaja en el staff, es quien es parte de la coordinación de la escenografía.

“Así que desde el inicio mi personaje comienza a tener problemas porque desaparece un miembro del elenco y tenemos que buscarlo, esperando que no se haya ido del teatro. Y después de esto, todo comienza a salir mal, hasta que mi personaje, por alguna razón, entra al escenario y se enamora de actuar, de la sensación que esto genera y va a luchar con todo lo que tiene para quedarse ahí”.

Ari resalta que ellos como actores para este montaje, tuvieron una preparación física importante: “Porque hay muchas escenas que son de riesgo, hay una coreografía previa que nos aprendemos con nuestros textos para poder decirlos exactamente, pues eso da pie para que se active algún mecanismo o cosa. Y si nosotros no tenemos bien entendido lo que tiene que pasar, puede ocasionarse un accidente”.

“La obra que sale mal” es un montaje que genera mucha camaradería. Por su parte, Daniel Sosa también expresa su emoción por ser parte de este proyecto. “Esta obra me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas; sobre todo, estoy muy agradecido de formar parte de un elenco tan talentoso.

Compartir el escenario con gente tan preparada te jala y te ayuda a aprender mucho todos los días, no sólo con las escenas, también en el backstage y con los técnicos sobre cómo hacen los efectos, para mí esto ha sido una experiencia increíble, estoy mucho más enamorado de la actuación que del stand up. Me había tocado actuar en películas y series, pero definitivamente el teatro tiene una magia que es incomparable porque tienes al público ahí”.

Para Daniel este montaje también es un reto físico, “porque a mi personaje le toca hacer muchas cosas, casi como Tom Cruise, pero más guapo, me toca hacer acrobacias y no sabía, me pusieron a hacer ejercicio”.

Daniel en el montaje, es parte de los actores que están intentando hacer la obra de suspenso. “Yo soy ‘Charles Haversham’, al final de este rollo yo soy al que según esto, asesinan”, finaliza.

“La obra que sale mal” es un clásico de misterio lleno de infortunios que desde su estreno internacional ha sido acreedora a distintos premios como Mejor Comedia del Año, en los Premios Olivier, en 2015; Mejor escenografía, en los Tony Awards 2017 y Mejor Obra en Broadway Audience Choice Awards.

Agéndalo

Funciones: Viernes 11 y sábado 12 de octubre, a las 20:00 y 18:00 horas, respectivamente, en el Teatro Galerías. Boletos desde 900 a 450 pesos, de venta en Boletia.

CT