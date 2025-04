El cine independiente mexicano continúa abriéndose paso con proyectos frescos y audaces, como ejemplo se encuentra "Un, dos, tres por mí", anticomedia romántica que se rueda actualmente en Guadalajara bajo la dirección del jalisciense Eduardo Covarrubias. Con una historia que se atreve a cuestionar las convenciones del amor y el género, el filme reúne talento local y nacional, destacando la participación de actores como Rodrigo Murray, Enoc Leaño, Tatiana del Real, Salvador Zerboni, Frank Rodríguez, Nora Cervantes y Sara Isabel Quintero.

La cinta es una producción de Lylu Films, Tres Ilusiones Films, Rolly Gar, CNMG distribución y La Gran Fiesta del Cine Mexicano, y este martes dio su claquetazo oficial, marcando el arranque formal del rodaje que ya suma varios días de trabajo.

"Estamos en pleno rodaje, tenemos cuatro días ya rodando, todavía nos faltan unos cuantos por delante", compartió Eduardo Covarrubias en entrevista con EL INFORMADOR. "Es una película muy independiente, de bajo presupuesto, pero no por ello demerita el trabajo que estamos haciendo. Todos los creativos y la gente que está involucrada en cada uno de los departamentos son de aquí de Jalisco. Tenemos actores locales y también invitados de la Ciudad de México como Rodrigo Murray. Creo que se conjugó un buen talento y un gran equipo de trabajo. Ya el público nos dirá qué les parece el resultado de este esfuerzo".

Covarrubias dirige por primera vez un largometraje, luego de una trayectoria vinculada al teatro, los cortos y la comunicación política. Es egresado de la primera generación del DIS, la escuela de cine de la Universidad de Guadalajara, institución en la que también imparte clases. Esta conexión con la formación y el desarrollo del cine en Jalisco ha sido clave en su carrera.

"El DIS de la UdeG es un semillero de talento, no tengo la menor duda de ello. Desde que apareció en el mapa, cambió muchísimo la manera en que se producía cine aquí. Tengo miles de anécdotas para demostrar cómo ha cambiado. Este rodaje lo confirma, es evidencia de que ese paso que dio la Universidad de Guadalajara fue fundamental y está propiciando una mayor producción local", afirmó.

Una historia ácida sobre el amor

El guion de "Un, dos, tres por mí" fue escrito por Frank Rodríguez, también coproductor y uno de los protagonistas. La película, en palabras de Covarrubias, "es peculiar".

"Habla un poco de una infidelidad que sale muy mal, una noche que ocurre antes de un matrimonio. ¿Por qué decimos que es una anticomedia romántica? Porque tiene momentos fársicos, se burla un poco de las convenciones del romanticismo. Nuestra apuesta es que sea divertida, pero ácida. Y esperemos que así suceda", explicó el director.

La historia gira en torno a una pareja próxima a casarse, interpretada por Frank Rodríguez y Tatiana del Real. Los enredos comienzan durante una cena previa al enlace, con consecuencias inesperadas que tocan a todos los involucrados. El equipo de producción ha logrado concentrar sus esfuerzos en pocas locaciones para optimizar recursos, filmando principalmente en el restaurante Santo Coyote y en el Hostalia Hotel Expo & Business Class.

Un proyecto con identidad tapatía

Rodrigo Murray, actor de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, celebró poder trabajar nuevamente en Guadalajara y colaborar una vez más con Frank Rodríguez, con quien ha filmado cinco películas.

"Me siento feliz de la vida. Me parece que deberíamos olvidarnos por completo de esta idea lastimera de que hay provincia y capital, como si hubiera lugares con más derecho a hacer cine. México es uno, es un país, y yo adoro estar en Monterrey, en Chihuahua, en Guadalajara. Esta ciudad me ha abierto las puertas en un montón de ocasiones, tanto en cine como en teatro. Incluso en septiembre regresaré con un monólogo sobre Leonardo Da Vinci. Guadalajara es una extensión de mi hogar", expresó con entusiasmo.

Sobre su personaje en la cinta, Murray adelantó que interpreta a Raymundo, un policía que se ve envuelto en un grave problema tras descubrir un asesinato.

"No les voy a contar más, porque sería sonso ver una película "spoileada", ¿verdad? Pero sí puedo decir que estoy muy emocionado porque no todos los días me toca hacer un policía. Es un reto y quiero crear un personaje único. En México estamos muy acostumbrados a que los policías sean estereotipados, y creo que hay que romper esa barrera", sostuvo.

El desafío del cine independiente

La actriz Nora Cervantes también forma parte del elenco y destacó el carácter lúdico de la historia. “Es una cinta bastante divertida. Estamos en proceso de filmación. Iniciamos el 24 de marzo y todavía nos quedan varios días. Filmamos en la noche, lo cual ha sido retador, pero todo ha fluido de la mejor manera, compartió.

En la cinta, interpreta a un personaje excéntrico que forma parte del enredo central de la trama. "Mi personaje es una rubia bastante hostigosa y muy polémica. Me divertí mucho interpretándola, fue un reto porque nunca había hecho comedia. Creo que los retos son augurios positivos para las cosas, y este proyecto me permitió experimentar algo muy distinto a mi personalidad".

Cervantes también habló sobre los retos del cine independiente en México. "Es uno de los mayores desafíos en el ámbito cinematográfico. Pero hemos tenido un equipo sólido y eso ayuda mucho. Es evidente que no todo fluye como quisiéramos, a veces hay que recortar días, el tiempo es un reto. Pero también es algo que le da su encanto a este tipo de cine".

Durante el claquetazo oficial también estuvieron presentes Michelle Fridman, secretaria de Turismo, y Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, quienes celebraron la consolidación del estado como un polo de producción cinematográfica nacional.

CT