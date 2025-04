El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara continúa con su compromiso de visibilizar el talento local y cierra su primer periodo de programación del año con la exposición “Raíces creativas: escena artística de Jalisco”, una muestra que reúne el trabajo de 12 artistas de la escena cultural del Estado. La inauguración tendrá lugar el 10 de abril, a las 20:30 horas.

El curador de la exposición, Moisés Schiaffino, compartió con EL INFORMADOR detalles sobre este ambicioso proyecto que busca destacar la diversidad y riqueza del arte jalisciense.

“Antes de cada periodo vacacional, tratamos de cerrar con novedades para que cuando el público regrese al museo, encuentre cosas nuevas. Con ‘Raíces creativas’ buscamos cumplir una de las misiones principales del museo: difundir el talento que se produce y a los artistas que viven y trabajan en Jalisco”, explicó.

La muestra está integrada por seis mujeres y seis hombres, una selección que refleja tanto la paridad de género como la variedad de propuestas artísticas que han surgido en el Estado.

“Estos 12 artistas llevan años dentro de la escena cultural de Jalisco y otras latitudes. A través de sus piezas, podrán contarle a los visitantes de qué van sus propuestas y, sobre todo, recordarnos que Jalisco siempre ha sido un semillero de artistas”, agregó.

Vitrina de talento

El Museo de las Artes ha consolidado su papel como un espacio de exhibición para creadores de la región, y “Raíces creativas” es una prueba de ese compromiso. Schiaffino considera esta exposición una pequeña retribución hacia la comunidad artística, un esfuerzo por brindar mayor visibilidad a los creadores que aún buscan consolidarse.

“El MUSA tiene un compromiso con los artistas de Guadalajara y sus alrededores. Sabemos que hay muchísimos creadores que buscan oportunidades para mostrar su trabajo. En esta ocasión, seleccionamos a 12, pero es imposible abarcar a todos. Sin embargo, mi intención es que este proyecto tenga continuidad. Si las circunstancias lo permiten, me gustaría que hubiera un volumen dos, tres o cuatro, para seguir impulsando el arte local”, comentó.

Diferentes estilos con un hilo conductor

Aunque los 12 artistas presentan enfoques distintos, hay ciertos elementos que los unen, especialmente su vínculo con la identidad jalisciense y su interés por explorar la iconografía mexicana. En la muestra, por ejemplo, se podrán ver obras inspiradas en leyendas, paisajes y personajes locales.

“Encontraremos mucha iconografía mexicana basada en paisajes, leyendas y personajes de la idiosincrasia jalisciense. Por ejemplo, Indira Castellón trabaja con temas de brujas y nahuales con inspiración en pueblos originarios, al igual que Rafael Veo. Es interesante cómo el espacio en el que habitan los artistas se convierte en motivo de inspiración”, explicó el curador.

En cuanto a la técnica, la exposición tiene como enfoque la pintura. En una época dominada por el arte digital y conceptual, Schiaffino destaca el valor de regresar a los métodos tradicionales.

“Aunque hay pequeñas piezas de escultura en metal o cerámica, la gran mayoría de la muestra se centra en la pintura. En esta era digital y de arte contemporáneo conceptual, donde el discurso a veces pesa más que la pieza misma, muchos creadores están volviendo a la academia y a la técnica tradicional. Y la pintura sigue siendo la técnica más consentida tanto por los artistas como por el público”, señaló.

A futuro, el curador no descarta ampliar la propuesta para incluir otras disciplinas, pero, por ahora, ‘Raíces creativas’ apuesta por la fuerza expresiva de la pintura.

Carlos Larracilla creó “Amenaza y sosiego II”, óleo y acrílico sobre tela, 2022. CORTESÍA

Selección colaborativa

La curaduría de esta exposición fue un proceso que tomó más de un año y medio de investigación, en el cual Schiaffino revisó el trabajo de diversos artistas antes de hacer la selección final. Sin embargo, a diferencia de otras muestras en las que el curador impone su visión, en esta ocasión los artistas tuvieron un papel activo en la elección de sus propias piezas.

“Generalmente, en una curaduría el curador selecciona las obras y los artistas no se involucran mucho, pero esta vez quise hacerlo diferente. Me senté con cada artista, platiqué con ellos, les pedí que hicieran su propia propuesta de selección. Quería saber qué piezas consideraban esenciales en su trayectoria, cuáles eran las más relevantes de su producción. Fue una dinámica de corazón a corazón”, expresó.

Este enfoque permitió que la muestra no sólo reflejara la visión curatorial, sino también el sentir de los artistas sobre su propio trabajo. Como resultado, “Raíces creativas” es una exposición extensa, con más de 100 piezas distribuidas en casi toda la planta alta del museo, convirtiéndolo en uno de los eventos más importantes del año para el MUSA.

“Para nosotros es un honor poder dar presencia a estos creadores que no son ni emergentes ni consolidados, sino que están en esa etapa intermedia, picando piedra, buscando espacios para exponer. Queremos seguir abriendo puertas para ellos”, subrayó Schiaffino.

Artistas participantes

Annie Álvarez.

Raquel Barrios.

Indira Castellón.

Simón Cruz.

Úrsula Hernández.

Holmos.

Carlos Larracilla.

Diana Martín.

José Parra.

Joao Rodríguez.

Patricia Sánchez Saiffe.

Rafael Veo.

Participa con obra inédita

Simón Cruz es uno de los 12 exponentes que participa en la muestra “Raíces Creativas”; el artista tapatío se ha destacado por su estilo visual característico que ha navegado con la libertad de la creación a través de la pintura, la escultura y la cerámica. Su obra ha llegado a Europa y Nueva York, y también forma parte de las calles de Guadalajara en la escultura “El Rancho”, que se encuentra cerca del Hotel Riu.

En conversación con EL INFORMADOR, el artista tapatío compartió su emoción por exponer en uno de los recintos que a su juicio es uno de los espacios más importantes para el arte en Guadalajara, además de dar su perspectiva sobre la escena artística actual en nuestra ciudad, y la pluralidad que los tapatíos podrán encontrar en “Raíces Creativas”.

“La invitación la recibí en diciembre, por parte del equipo del museo”, comparte Simón Cruz respecto a cómo fue uno de los seleccionados para exponer “Raíces Creativas”. Al artista le atrajo la idea, sobre todo, por la vinculación artística de 12 ideas muy distintas entre sí. “Hace un par de años hice una colección que presenté en Europa, que se llama ‘La naturaleza no muerta’, y en algún momento hice un comentario que me encantaría poner una conexión de obra inédita en el museo. Se me hizo muy interesante exponer en el MUSA porque creo que es un recinto bastante importante -sino el más importante actual-, y además empatado con las diferentes manifestaciones de 12 artistas que van a estar también en conjunto conmigo. Se me hizo muy interesante el lenguaje estético de los demás compañeros y ver cómo se vinculan a partir del conjunto de obras”.

“Raíces Creativas” incorporará ocho óleos de gran formato de Simón Cruz, además de dos esculturas en bronce, y una cerámica. De esta curaduría, las dos esculturas son inéditas, específicamente realizadas para los recintos del MUSA.

Una ciudad artística, con retos puntuales

Simón Cruz consideró que, si bien la ciudad por sí misma es artística, con múltiples caras que incorporan todo tipo de disciplinas, desde la escritura hasta la danza, la música y la pintura, a la Perla Tapatía le hacen falta más espacios enfocados a la promoción de la obra hecha por su gente.

“Siempre he hecho un énfasis de que hacen falta más espacios para mostrar el trabajo de tantos artistas”, afirma Simón Cruz.

“Guadalajara es una cuna de creativos en todos los sentidos, desde la música, la pintura, la escultura, la danza, la filosofía, la escritura. Hacen falta recintos, hay muy pocos que verdaderamente estén abiertos para la exhibición y la promoción del arte en general. También es importante ver la trayectoria de los artistas y sobre todo creer en las nuevas generaciones que vamos llegando y que nos vamos apropiando de los espacios públicos. De ahí también nace la inquietud de acercar a la sociedad y apropiarse del arte. He estado explorando diferentes mercados en el extranjero, y es muy interesante que en otros lados te ven y en tu localidad ni siquiera hay reconocimiento. Creo que estamos vastos de lenguajes, hay una identidad local creativa que nos hace falta direccionar. Guadalajara no le pide nada a los europeos, estamos vamos de lenguajes estéticos plásticos, de todas las circunstancias. Es importante ver y reconocer a todos”.

Talento jalisciense

“Raíces Creativas” estará abierta del 11 de abril al 3 de agosto del 2025, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, localizado en Avenida Juárez 975, zona Centro.

