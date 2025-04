La nueva narrativa italiana llegará a la FIL 2026

Italia regresará a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como Invitado de Honor en la edición de 2026, que se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Será la segunda vez que la nación europea asuma este papel, luego de su participación en 2008. A propósito del anuncio, El INFORMADOR conversó con Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, quien compartió la relevancia que tiene esta invitación en el marco de una relación bilateral cada vez más sólida.

"Es parte de una relación con México que está creciendo desde hace tiempo y en diferentes sectores. El sector cultural es uno de los más importantes. La decisión que tomó mi gobierno es coherente con otras direcciones. México se volvió uno de los países donde en este momento el enfoque de Italia es muy fuerte”, afirmó el diplomático.

Para Modiano, el hecho de que Italia siga a otros países europeos que han sido invitados recientemente —como la Unión Europea en 2023, España en 2024 y Barcelona en 2025— es parte de una estrategia de cooperación entre Europa y México. "Da la dimensión de lo que es una cooperación entre los países europeos y México y de la importancia que los países europeos efectivamente atribuyen a este país. Es parte de un diseño, yo diría, de una estrategia que desde Italia, tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo, se está intensificando".

La relación cultural entre Italia y México ha sido constante. Italia ha sido país invitado del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en tres ocasiones (2004, 2015 y 2023) y ahora repite como nación invitada en la FIL, lo que da cuenta de una colaboración profunda con la Universidad de Guadalajara y otras instituciones.

"Absolutamente, todo lo que Italia organiza en México y que México organiza en Italia, siempre es exitoso. Hay una complementariedad cultural entre los dos países que comparten la misma percepción de cómo promover y proteger su propio patrimonio. Italia sigue participando desde hace tiempo en muchas cosas diferentes en México. Yo creo que este y el próximo año serán aún más intensos, dando continuidad a lo que pasó el año pasado con la celebración de los 150 años de relaciones diplomáticas", explicó.

Aunque el programa literario y cultural todavía está en construcción, el embajador adelantó que ya comenzaron los primeros pasos de coordinación. "Vamos ahora a empezar a trabajar con la Universidad de Guadalajara y con todas esas estructuras que tenemos alrededor de la Embajada de Italia. En primer lugar el Instituto Italiano de Cultura, pero también el Instituto para el Comercio Exterior. Esta también es una iniciativa cultural y comercial. Vamos a empezar enseguida porque es un trabajo muy fuerte, muy ambicioso, que hay que hacer con una inversión importante desde el punto de vista financiero".

Uno de los grandes objetivos será proyectar la nueva narrativa italiana, menos conocida fuera de sus fronteras. "En los últimos años hay nuevos autores que están teniendo un éxito bastante fuerte, pero que son poco conocidos afuera de Italia. Entonces, la idea es disfrutar este evento enorme —en particular en el mundo hispanohablante— para que nuevos autores italianos puedan ser más conocidos. La FIL es quizás el medio más importante que tenemos".

En su edición de 2008, Italia acudió con una delegación de 70 autores, además de artistas, intelectuales y profesionales del libro. La presencia en 2026 será aún más robusta. "Vendrá un número mayor y más fuerte, obviamente, porque es una inversión donde vamos no solamente a traer escritores, sino también a otros artistas". Será una nueva inversión y un nuevo programa, aseguró.

Para Modiano, la FIL Guadalajara es reconocida ampliamente en Europa. "La Feria está reconocida como quizás el evento más importante de la literatura hispanohablante, también en términos de números, no solamente de visitantes, sino por toda la repercusión que tiene cada año. Italia decidió participar como huésped porque tiene perfectamente claro que es un evento muy importante".

Al preguntarle sobre sus gustos literarios, el embajador confesó que disfruta tanto de los clásicos como de las nuevas plumas italianas. "Me gusta mucho Calvino, que está muy bien conocido, y también hay nuevos que me gustan mucho y que no son tan conocidos acá. Pino Cacucci, por ejemplo, vende más en México que en Italia. Claudia Durastanti es una escritora sofisticada que está teniendo mucho éxito. Este año vendrá Donatella Di Pietrantonio, que recientemente ganó el Premio Strega 2024, el más importante en Italia".

Finalmente, subrayó que el objetivo no es sólo presentar una muestra literaria, sino una visión más amplia del país. "La idea es que sea una fiesta de la literatura, pero también nos gustaría traer una imagen más completa de la cultura italiana. Vamos a ver qué podemos hacer en sectores como el cine, el teatro, incluso en la cultura antigua. La idea es dar una imagen de lo que es Italia en general”.

MF