Para el quinto programa de su primera temporada 2023, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) tendrá como director huésped al mexicano Rodrigo Sierra Moncayo, quien estará al frente de la orquesta el jueves 9 a las 20:30 horas y el domingo 12 de marzo a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado, en un concierto que —comenta Sierra Moncayo en entrevista con EL INFORMADOR— cuyo repertorio “es absolutamente maravilloso; y la pieza de Smetana, tiene 25 años que no se toca en Jalisco”.

Después de concluir su labor como director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, Sierra Moncayo refiere que entre esa responsabilidad y ser batuta invitada “es muy grande y significativo; al ser huésped para una orquesta, uno se encarga de cosas meramente artísticas y de una semana de trabajo, con tres o cinco ensayos (dependiendo de la orquesta) y nada más; pero un titular no sólo ensaya siempre, programa, hace audiciones, trata cuestiones administrativas y otras extra musicales que son clave para que funcione una agrupación de este tipo”.

Justicia y sentido común

Por otra parte, no es cualquier semana para estar al frente de la OFJ, se conmemora el Día Internacional de la Mujer (el 8M) y las instituciones programan con base en ello; ahora, comenta el director sobre el particular que “específicamente en este ámbito, cuando se fundaron las orquestas, en algunas no tenían ninguna presencia, incluso en las más grandes de Europa, no había una mujer tocando, mucho menos dirigiendo. Por eso ha sido una labor muy importante para abandonar la idea absurda —aunque quizá lo digo con la comodidad histórica de estar en 2023— de que no estén presentes las mujeres en estas actividades artísticas”.

Asimismo, detalló Sierra Moncayo, “siempre ha habido las grandes solistas, instrumentistas y cantantes, pero no formaban parte de la nómina de las orquestas. Por ello, es fundamental para la justicia y la armonía, hasta para el sentido común, que todos podamos participar del arte. De hecho, si consideramos lo que tienen existiendo las orquestas, podríamos decir que en los últimos 40 años ha sido acelerado el incremento en la participación de la mujer, como si en el siglo XX hubiera sucedido lo que no pasó en milenios; y en esto, al inclusión de ellas en la dirección orquestal no fue la excepción. El auge de las mujeres al frente de orquestas, al estar ahora en un mundo más comunicado y global era cuestión de tiempo; y lo sigue siendo, para que otras cosas que suenan ilógicas y no pasan aún, sucedan”.

Estreno y paisajes

En cuanto al programa, inicia con la obra orquestal “Vértigo”, de Marcela Rodríguez, compositora de la Ciudad de México, “una obra que se estrenó en 2018, con la Filarmónica de la CDMX; ahora se estrena en Guadalajara. Si bien no es música gráfica —esa donde no se escriben notas sino líneas que sugieren lo que debe hacerse— no es una obra muy tonal, recurre a elementos interesantes, como el uso de mangueras corrugadas, que se agitan y generan efectos sonoros particulares. Es una obra que, a fin de cuentas, es muy efectiva”, indica el director huésped.

Además, continúa Sierra Moncayo, sigue el programa con una obra de Bedrich Smetana, “Má vlast” (“Mi Patria”), “una obra maravillosa, que es la primera vez que la dirijo y estoy fascinado. Se trata de un ciclo de seis poemas sinfónicos, de quien es considerado como el padre de la música checa en el siglo XIX, a veces con mayor relevancia que Dvorak. Los seis poemas representan aspectos del paisaje rural, historias y leyendas de Bohemia (región donde nació Smetana); es una obra de enormes dimensiones y la orquesta ha puesto el corazón en ella, lo que les agradezco”.

Belleza de color

Ahora bien, en cuanto al sonido de la OFJ, si bien ha cambiado con el tiempo y los cambios de instrumentistas, detalla el músico que “ha mantenido, hasta cierto punto, la homogeneidad; sobre todo en la cuerda, sabemos que uno de los elementos más fuertes de la orquesta es la cuerda, es una maravilla, tienen un color muy bello. Y claro, también las maderas y metales. Siento que con los nuevos elementos, poco a poco se concatenará más; no hay que olvidar que esto toma tiempo, para tocar juntos, igualar timbres, en fin. Pero todos están haciendo una gran labor y, ahora, están entrando jóvenes talentosos que inyectan energía y frescura a la orquesta”.

Los boletos para este programa están disponibles en el sistema Ticketmaster y en taquillas del Teatro Degollado con precios que van de 100 a 250 pesos. Además, hay descuentos para estudiantes, maestros, personas con algún tipo de discapacidad y personas de la tercera edad. Los detalles del programa se pueden consultar en www.ofj.com.mx, al igual que los conciertos y actividades de la orquesta.

Sobre Rodrigo Sierra Moncayo

Nativo de la Ciudad de México, se graduó con honores de la licenciatura en piano por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Formó parte del Taller de Dirección Orquestal del Sistema Nacional de Fomento Musical donde fungió como director asistente de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Ha tomado cursos de dirección con maestros como Enrique Diemecke, Enrique Bátiz, Michael Jinbo, José Luis Castillo, Lanfranco Marcelletti o Kenneth Kiesler, entre otros. Ha dirigido numerosas orquestas en México y el extranjero. Fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan (2016-2022) y es director artístico adjunto del Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), en Jalisco.

Toma nota

OFJ primera temporada 2023/ Programa 5

“Vértigo” de Marcela Rodríguez.

de Marcela Rodríguez. “Má vlast” de Bedrich Smetana.

Director huésped: Rodrigo Sierra Moncayo.

Sede: Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Centro, GDL)

Boletos: En taquilla o a través de Ticketmaster.

Costo: de 100 a 250 pesos.

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso



