Migrar es dejar una vida atrás y en el camino encontrar una diferente, con otros rostros y experiencias. No siempre es sencillo, pero al final, es una experiencia que transforma el alma.

Los días 26 y 27 de septiembre, el Teatro Vivian Blumenthal abrirá su escenario para presentar la obra “Armadillos: Un viaje hacia el otro lado”, obra teatral cuyo mensaje está dirigido tanto para adolescentes como adultos y que explora la difícil realidad migratoria en México.

Esta puesta en escena, desarrollada por el colectivo Pies Hinchados y dirigida por Gabriela Pescador, se inspira en la labor de Los Armadillos, un grupo que se dedica a la búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto de Arizona. La obra busca rendir homenaje a estos héroes que, con valentía y compromiso, enfrentan la adversidad para preservar la dignidad humana.

En entrevista con EL INFORMADOR, Gabriela Pescador, dramaturga y directora de la obra, compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de este proyecto. “Esta obra habla principalmente de un grupo que vive en Arizona que se llama ‘Armadillos’. Es la historia real de dos hermanos que sembraron la semilla de este grupo, dedicado a buscar a personas migrantes vivas o muertas en el desierto de Arizona”, explica Pescador.

Nobleza y esperanza

Hay realidades que son casi imposibles de matizar, pero eso no significa que no sea posible encontrar luz entre la oscuridad.

Así, Gabriela Pescador, la directora, destacó que la obra busca mostrar una realidad dura, pero desde una perspectiva humanitaria y de esperanza. “Nosotros lo que hicimos fue trasladar las vivencias de los creadores de este grupo, de ‘Armadillos’, de cómo desde pequeños su madre les enseñó a cuidar y ayudar a otras personas”.

Detalla que “la obra trata de una familia, de una mamá y dos niños que encuentran un zapato en el desierto y deciden buscar a su dueño. En ese camino, se encuentran con un migrante e intentan ayudarlo a seguir su viaje, dándole comida y agua”, relató Pescador.

“Utilizamos la técnica del ‘clown’, que es a partir del cuerpo y el gesto, para crear estos personajes, y también empleamos un poco de humor negro para dar ligereza al tema”, añadió la dramaturga, sobre el lenguaje que utiliza la puesta en escena.

Además, la obra incorpora animación de títeres, que representan los animales del desierto, algunos de los cuales simbolizan peligros, mientras que otros aportan un toque de amabilidad a una narrativa que siempre busca encontrar el ángulo positivo de cara a la audiencia.

Exponen las conexiones de la humanidad

La obra no solo aborda la migración, sino que también resalta la importancia de la unidad familiar y la empatía. “Los ‘Armadillos’ me decían que lo que más les importaba era la familia que se queda esperando saber si su ser querido llegó o no. La obra trata más sobre la unidad, sobre cómo la mamá armadillo enseña a sus dos hijos a ser más empáticos con los demás. Aunque no seamos familia de sangre, todos somos humanos y todos tenemos necesidades”, expresó Pescador.

El elenco de “Armadillos” está compuesto por Neo Olvera, Luis Córdoba, Arlen Larios y Ramón Rodríguez, este último siendo un actor sordo que representa a la comunidad sorda dentro de la historia. “Ellos hacen una locura en escena, interpretan a los personajes, manejan los títeres y crean el ambiente del desierto. En mi caso, yo soy la directora y creadora del proyecto”, concluyó Gabriela Pescador.

Los actores convierten su cuerpo en una herramienta expresiva. CORTESÍA

Un proyecto que busca ser incluyente

Un aspecto fundamental de “Armadillos” es su enfoque en la inclusión, ya que el colectivo Pies Hinchados ha trabajado durante ocho años en proyectos destinados a personas con discapacidad.

“Toda la obra está interpretada en Lengua de Señas Mexicana, y uno de los actores es sordo. Esto es parte de nuestra filosofía como colectivo incluyente, donde siempre tratamos de visibilizar a personas diversas y darles una fuente de empleo. Trabajamos con las jóvenes audiencias, y este es nuestro tercer proyecto para adolescentes”, destacó la directora de la puesta en escena.

Una puesta en escena que no te debes perder

Los boletos para “Armadillos: Un viaje hacia el otro lado” están disponibles en preventa por $150 pesos en la página de internet Boletia.com y a $200 pesos el día del evento en taquillas y en línea.

El Teatro Vivian Blumenthal se encuentra en Calle Tomás V. Gómez 125.

CT