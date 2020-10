Taibo II cuestiona intento de reivindicar homosexualidad de Zapata

El director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, recupera el episodio para cuestionar la reivindicación de la homosexualidad de Zapata y señalar que hay más por reivindicar en otros altos mando militares de la Revolución Mexicana.

Esto sucede casi un año después de la polémica que generó la obra de un Zapata gay del pintor Fabián Cháirez, utilizada por la Secretaría de Cultura para promover la exposición "Emiliano Zapata después de Zapata”.

No quiero parecer y quiero ser cauteloso en temas como estos donde lo políticamente correcto se resbala con gran facilidad

La noche de ayer miércoles, durante la transmisión de su programa #DesdeElFondo, el funcionario dijo que a raíz "del extrañísimo debate sobre el cuadro que mostraba un zapata gay, me surgió la inquietud de preguntarme por qué una parte de la comunidad homosexual quería reivindicar la homosexualidad de Zapata, curiosamente era un argumento sin sustento histórico, había aparecido el rumor en una novela, ficción ficción y toda la conexión era muy rara".

Taibo II añadió que no había elementos para pensar sólidamente que Zapata era homosexual pues lo único era que había trabajado de caballerango en la hacienda de un homosexual porfiriano; lo curioso, dijo, es que sí había elementos para registrar la presencia entre algunos de los altos mandos militares de la Revolución Mexicana.

"Lo cual reivindicativamente era importante, era decir ahí están los machos de los machos pues en esta imagen estereotipada del revolucionario del 10 al 20, que fueran o no homosexuales no les quitaba un ápice de valor, entrega sacrificio, voluntad de lucha y eso sí había elementos históricos que permitían sustentar la presunción de que eran homosexuales", señaló Taibo.

Comenzó un repaso por militares homosexuales, dijo, sólo para establecer "esta presunción sin ánimo de perseguir a nadie y de juzgar a nadie sino de establecer hechos históricos que tienen que ver con los personajes". Desde Abraham González, el heroico gobernador de Chihuahua, Antonio Villarreal, ex magonista y carrancista de quien presume que practicaba el travestismo; Alberto Carrera Torres, el revolucionario potosino; y "El maligno Fierro".

"Son pocos elementos pero me parecen más sólidos reivindicativamente hablando que inventarle un pasado homosexual a un Zapata conocido por la variedad de relaciones con mujeres que tuvo a lo largo de su vida adulta", dijo el funcionario.

Y finalizó: "No quiero parecer y quiero ser cauteloso en temas como estos donde lo políticamente correcto se resbala con gran facilidad, pero sí me parece importante establecer esta idea básica que es: en el submundo, en el súper mundo del machismo de la Revolución hubo compañeros homosexuales que se destacaron por su valor, su entrega, su capacidad de sacrificio, su valor llevado a niveles de locura y que me parece justo que la comunidad gay lo reivindique. No sé si estaré pisando fuera del tiesto".

AC