Me preocupa compartir espacio con declaración de odio: Cháirez

"El hecho que se le dé un espacio a personas que han manifestado rechazo y ha hecho declaraciones homofóbicas, machistas y misóginas, no merecen un espacio en un recinto como Bellas Artes. Será preocupante compartir espacio con una declaración así", dijo hoy en la explanada del Palacio de Bellas Artes, el artista Fabián Cháirez, autor de la obra "La Revolución", que se exhibe como parte de la exposición "Emiliano: Zapata después de Zapata".

Ante más de 200 personas integrantes de colectivos de la comunidad LGBTI, así como artistas y defensores de los derechos humanos que se han reunido esta tarde en la explanada, para protestar en contra de la homofobia y a favor de la libertad creativa, tras la polémica que ha desatado la obra que muestra al caudillo revolucionario Emiliano Zapata desnudo, con tacones, sobrero rosa y una bandera arcoíris, símbolo de la diversidad sexual; Cháirez fue ovacionado por la gente y escuchó "Las Mañanitas" por su cumpleaños.

Asimismo, lamentó la decisión de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de colocar a un lado de la obra una cédula que contendrá un texto con el que la familia Zapata mostrará su descontento; también lamentó que "La Revolución" haya sido retirada de la publicidad oficial de la exposición.

"Es muy importante en esta manifestación pacífica por la libertad creativa y de expresión la presencia de la comunidad LGBTI y aliados, de la comunidad artística y de la sociedad civil. Mi lucha es por una causa social. Durante siete años he trabajado por el arte, con propuestas que muestran con dignidad las diversas formas de vivir", dijo Cháirez.

El artista añadió: "La historia se ha contado por los vencedores, eligiendo héroes de broce intocables, inamovibles e incuestionables. Es hora de escribir la historia pero desde nuestra perspectiva; demostrar nuestras realidades. Entiendo el enojo de algunos ante una imagen que no corresponde a sus expectativas, he sentido rabia cuando han querido imponerme una idea que no compagina con mi forma de pensar. Esto es algo con lo que muchas personas nos enfrentamos día a día, por eso mismo en mi obra busco otras posibilidades de existir, de ver y de interpretar la realidad. Defender la pluralidad en recintos culturales es un derecho que nos compete como sociedad y por el cual debemos de luchar sin distinción ni etiquetas, ninguna aportación es insignificante, todas son importantes, todas las luchas y todas las trincheras".

También hizo un llamado a ser solidario con otros movimientos que busquen las libertades. "Cuestionemos y propongamos todas las formas de vivir y de ver el mundo, porque el arte es la conciencia crítica de la sociedad. México es un país con complejos, necesitamos valorarnos, sentir orgullo por el color de nuestra piel, sentir orgullo por nuestra diversidad, es importante aceptarnos diferentes. El futuro es femenino y es una realidad imparable. ¡Arte y libertad!", dijo con lágrimas.

El público, ante sus palabras, comenzó a gritar: "¡No estás solo, no estás solo!". Cháirez añadió: "No vamos a dar un paso atrás".

En un breve encuentro con los medios dijo reiteró que no ha podido ver la exposición con el texto, pero indicó que el hecho de que un grupo de personas que ha hecho declaraciones de odio tengan un espacio en un recinto cultural es algo "muy triste". "No estoy de acuerdo con que se coloque la cédula porque un grupo de personas que se manifiesta con odio en contra de otro grupo de personas, no merece un espacio en un recinto como el Palacio de Bellas Artes", dijo.

Fabián sostuvo que necesita "meditar" si debe sacar la obra de la exposición. "Es algo que tengo que dialogar con Bellas Artes, estoy abierto al diálogo. Si la familia tuvo tiempo con ellos, yo también lo necesito para hablar con Bellas Artes", dijo.

E insistió que "será preocupante compartir un espacio con una declaración de odio" y dijo que no ha recibido información de parte del museo. "Estoy esperando un par de días para ponerme en contacto, pero si antes me llaman estoy en toda la disposición. Siempre he abordado los estereotipos del macho mexicano y lo voy a seguir haciendo".

Finalmente dijo que ha recibido amenazas en redes sociales pero no quiero prestarle atención a eso. "Todas las acciones violentas incitarán a más violencia", dijo.

