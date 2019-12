Sobre opiniones políticas, Gael pide no caer en la simplificación

A unas horas de la culminación de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el actor y director tapatío Gael García Bernal acudió a presentar el libro de su reciente filme “Chicuarotes”, el cual representó su segundo proyecto fílmico como cineasta.

"No hay que caer en la simplificación y pensar que lo que pongo en Twitter es mi postura política"

En su encuentro con los medios de comunicación, el histrión fue cuestionado sobre si habría moderado su postura, sus críticas o comentarios con respecto a Andrés Manuel López Obrador, el actual Presidente de México. En Twitter, el actor regularmente es donde emite sus puntos de vista.

“No es mesura, es complejidad. Esto es una feria del libro y para eso existe el vernos a los ojos, ahí es donde se abre la complejidad. Es una trampa pensar que en Twitter se definen las cosas. Twitter es un caldo de cultivo de temas ideológicos, de alguna manera de frases, de verdades o mentiras que una vez puestas ahí, tendrán cierta repercusión y se volverán trending topic y eso significará ve tú a saber qué. Pero si se queda en Twitter no pasa nada, lo que pasa es en las calles, aquí en el encuentro de personas viéndonos a los ojos”.

Y señala que si algo llega a salir de Twitter, “entonces llega a convertirse en una realidad así sea mentira, y ese es el problema. No hay que caer en la simplificación y pensar que lo que pongo en Twitter es mi postura política, porque seguro que todos tenemos una posición mucho más compleja en torno a eso”. También se le cuestionó si volvería a votar por López Obrador, a lo que respondió: “No, porque no se va a reelegir… espero, ¿o sí? porque no tenemos reelección”.

De lo que sí dijo estar convencido previo a estos cuestionamientos es que la ciudadanía es la que hace la política, “y es lo que tenemos que entender y nunca olvidarnos, nunca pensar que cambiar las cosas está fuera de nuestro alcance, y sé que se dice de una forma muy fácil, existe tanto dolor en México y Latinoamérica que suena hasta ridículo decir esto, pero creo que al final de cuentas hay una vuelta, un retorno, y de ahí es de donde se agarra fuerza, hoy en día podemos tener una voz crítica e independiente y los que tenemos el chance de poder tener esa voz, hay que defenderla y hacer todo lo posible para que todos la tengan”, aseguró.

En cuanto a los recortes presupuestales a la Cultura, señaló que si existiese una apostura más en pro de la diversidad cultural y el fomento a la creación, los recursos van de la mano naturalmente, “pero también no necesariamente son los recursos los que se necesitan, a veces son los canales los que se tiene que abrir de alguna manera. Entonces, no sé, es una pregunta para mucha gente especializada, desde mi haber puedo decir que una película como ‘Chicuarotes’ si en el Eficine (estímulo fiscal), no hubiera sido realizada”.

Expresó que gracias a este estímulo pudieron hacer la película que quisieron en completa libertad de expresión. Y dijo además que estos fomentos siguen existiendo, haciendo que haya un reflejo en México de que el cine se hace de manera libre generando muchos puestos de trabajo, “es una cosa que viene de Hacienda incluso, es ahí donde surge el estímulo fiscal. Entonces, Hacienda entiende bien que al final de cuentas hay un reintegro muy fuerte porque la actividad cultural que genera esto en términos monetarios es bastante grande, multiplica la inversión completamente”.

Sobre "Lorena, la de pies ligeros", proyecto documental de Juan Carlos Rulfo, donde Gael funge como productor, se le preguntó si este producto podría convertirse en película, pero le dejó la respuesta a Rulfo y las productoras Daniela Alatorre y Elena Fortes. “Seguramente existen algunas ideas o misma Lorena debe tener una idea, seguramente ya mucha gente se le acercó para hacer una película al respecto, lo que es interesante es que ella sigue corriendo”.

Sobre su diagnóstico en cuanto a la producción cinematográfica del país se refiere, dice que éste siempre está en crisis, en el mejor de los sentidos, que se está reinventando constantemente. “Lo que mejor ha hecho el cine es sorprender”. Finalmente en cuanto a los movimientos feministas, dijo que los hombres tienen poco que decir y mucho por hacer.

JM