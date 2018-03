Seis fotógrafos mexicanos, entre los mejores del mundo

Los jueces de los Sony World Photography Awards 2018 ubicaron las imágenes de seis fotógrafos mexicanos, entre los 50 mejores trabajos del mundo, en las categorías Profesional y Abierto.

Producidos por la World Photography Organization, los Sony World Photography Awards son el concurso de fotografía más diverso del planeta. La 11ª edición tuvo un récord de 320 mil registros de fotógrafos de más de 200 países y territorios, presentando algunas de las mejores fotografías contemporáneas capturadas durante el año pasado. El rango internacional de entradas muestra una gran diversidad de imágenes en términos de género, estilo y temática en los cuatro concursos de Premios: Profesional, Abierta, Juvenil y Enfoque Estudiantil.

En la categoría Profesional, un fotógrafo mexicano fue reconocido por el trabajo que mostró, que conforma entre 5 y 10 imágenes, mientras que en la categoría Abierta, que premia la mejor imagen individual, son cinco mexicanos quienes se han colocado entre los primeros 50 del mundo en sus diez categorías.

José María González. La imagen está nominada en la categoría de Arquitectura.

Selección Profesional

Tania Franco Klein (Ciudad de México) fue seleccionada por una serie de imágenes llamada Our Life In The Shadows que refleja el ‘Sueño Americano’ y la necesidad de la sociedad contemporánea de actuar, lo que lleva a una variedad de problemas sociales, emocionales y físicos. Al respecto Tania comenta: “Ser parte de un premio tan prestigioso es un gran honor para mí. La posibilidad de que mis imágenes sean seleccionadas por un jurado y premio tan prestigioso me hace sentir realmente honrada”.

Los ganadores de la categoría Abierta se anunciarán el 20 de marzo y los ganadores de la categoría General y Profesional se revelarán el 19 de abril de 2018.

Tania Franco Klein. Su trabajo refleja los conflictos contemporáneos en la sociedad americana.

Menciones de categoría Abierta

Las imágenes preseleccionadas de la categoría Abierta provienen de una variedad de inspiraciones. Los jueces elogiaron las imágenes de cinco fotógrafos en la competencia Abierta de los Premios, reconociéndolas como las 50 mejores entradas en sus categorías.

La imagen de José María González muestra el edificio monumental frente al Museo Soumaya, Polanco, Ciudad de México, mientras que la galardonada imagen del fotógrafo Eduardo López Moreno Perdiendo atención, muestra a un grupo de jóvenes somalíes estudiando en un campo de refugiados.



• José María González, Arquitectura (Ensenada)

• Alberto Careaga, Cultura (Ciudad de México)

• Eduardo López Moreno, Retrato (Nairobi, Kenia)

• David Sayeg, Naturaleza muerta (Guadalajara)

• Karla Guerrero Trejo, Naturaleza muerta (Ciudad de México)